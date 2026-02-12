保護大腦、降低失智症風險 這項腦力訓練效果持續數十年

我的頻道

編譯莊瑞萌／綜合報導
研究發現，接受「速度訓練」者罹患阿茲海默症或其他類型失智症的風險大幅降低了25%。(美聯社）

一項長期研究發現，接受特定的腦力訓練可能有助於保護大腦，降低失智症風險，效果甚至可持續數十年。專家表示，這是目前最強而有力的證據，證明認知訓練能為大腦帶來持久性的改變。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，這項9日發表於「阿茲海默症與失智症」(Alzheimer’s & Dementia)期刊的研究，是屬於「高齡者獨立活力進階認知訓練」(ACTIVE)試驗的長期追蹤成果。約翰．霍普金斯大學阿茲海默症研究中心主任艾伯特(Marilyn Albert)對追蹤結果表示「非常驚訝」，坦言完全出乎意料。

研究指出，除了最初的「速度訓練」(speed training)以外，在三年內進行累計約23小時的「加強訓練」受試者，在長達20年的追蹤期中，罹患阿茲海默症或其他類型失智症的風險大幅降低了25%。

速度訓練的設計目的，是教導大腦更快速且更精準地處理視覺資訊。在這種注重視覺感知的速度訓練中，參與者必須迅速辨識螢幕上的物體，並對其做出判斷。

艾伯特說，這種思考過程與我們開車時的情況類似，「當我們開車時，周邊同時發生許多事情需要注意，我們必須判斷哪些是重要的、哪些不是。」

CTIVE研究是由國家衛生研究院(NIH)資助的大型隨機對照試驗，共有近3000名65歲以上受試者參與。受試者先前均無顯著認知障礙，其中約四分之一為少數族裔，女性占多數。值得注意的是，女性罹患失智症的機率幾乎是男性的兩倍。

研究初期，受試者被安排在五周內完成最多10次訓練，每周兩次、每次60至75分鐘。各訓練組中約一半的人，之後又在三年內接受最多23小時的「加強訓練」。研究團隊接著追蹤這些人在20年內是否被診斷為失智症。結果顯示，接受速度訓練並完成加強課程的受試者，失智診斷風險降低25%，未接受加強訓練者，未觀察到保護效果。訓練內容包括在螢幕上快速辨識物件並做出判斷。

哈佛醫學院神經學講師辛格(Sanjula Singh)解釋，速度訓練屬於「隱性學習」(implicit learning)，類似騎腳踏車，一旦大腦重新佈線(rewire)掌握技能，即使不持續練習，改變依然持久。「孩子大約花10小時學會騎腳踏車，但那項能力會伴隨一生，」她說。

艾伯特表示，根據目前結果，她會建議65歲以上族群嘗試這類訓練，但由於研究顯示阿茲海默症的腦部變化可能在發病前數十年就已開始，40或50歲就開始訓練或許也能帶來保護效果。

研究發現，接受特定的腦力訓練可能有助於保護大腦，降低失智症風險，效果甚至可持續數十年。圖為大腦掃瞄。（美聯社）

