緬懷罹難韓裔飛行員 117動物搭上「生命航班」

韓裔飛行員金錫2024年11月24日載著三隻狗飛往紐約州奧伯尼的途中遭遇亂流，於卡茨基爾山脈不幸墜毀遇難。（美聯社）

在一個陽光燦爛的秋末周日，16名疲憊的「乘客」在維吉尼亞州 的鄉間機場，走下了這趟改變一生、甚至是拯救生命的航班。

美聯社報導，這批乘客從一架小型私人飛機走下來，踏上了庫佩珀地區機場(Culpeper Regional Airport)的停機坪；牠們之中，有些面露茫然，有些滿臉警惕，有些則興奮不已。牠們隨後被帶到草地上如廁和呼吸新鮮空氣，接著又登上了轉機的航班。

從南部收容所 送往北部

這16名乘客分別為三隻貓和13隻狗，其中包括了一隻名叫「珍妮」（Jenny）、瘦弱害羞的比特犬混血狗和牠的七隻幼犬。護送這16位乘客的行動，是由一個分散各地、關係鬆散的飛行員志工和愛動物者團體每周進行一次的空運。多年來，他們一直致力將寵物從不堪重負的南部動物收容所，運送到北部的寄養和救援組織。

但這一天很特別：志工們為了紀念在2024年11月24日一次救援空運中，不幸墜機身亡的韓裔 飛行員金錫(Seuk Kim，音譯)，特別加碼擴大救援數量，一口氣運送了117隻動物，約是平時的兩倍。

「大家都感同身受，」現在名為「金錫大軍」(Seuk’s Army)的組織聯合創始人兼執行長西妮．加利(Sydney Galley)表示，「如果看到我們救了這麼多狗，他一定會非常高興。」

愛動物的49歲男子金錫從事金融業數十年後，為了實現兒時夢想學會飛行，並在透過一個名為「Pilots N Paws」的動物救援論壇認識了加利和其他人後，全心投入救援行動，不但每周多次執行動物救援飛行任務，同時還招募其他飛行員加入。他也為2024年「海倫」颶風的災民運 送賑災物資。

金錫出事那天，他載著四隻狗離開庫佩珀機場，將其中一隻送到一個馬里蘭州機場，然後帶著剩下的三隻狗飛往紐約州奧伯尼(Albany)，但起飛後遭遇亂流於卡茲奇山脈(Catskills)不幸墜毀；金錫和其中一隻狗喪生，但另外兩隻狗倖存下來並成功被收養。

其中一名負責協調飛行的志工格雷戈里(Karissa Gregory)，在金錫過世後一度表示自己做不下去了。但另一名飛行員帕克赫斯特(Kley Parkhurst)提醒她，飛行員的工作就是評估並承擔飛行的風險。他表示每當他運送動物飛行時，便會想起金錫；若飛經事故現場，他會讓飛機機翼傾斜以示致敬。