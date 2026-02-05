我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

ATM旁有掉落紙幣？可能是新型詐騙

緬懷罹難韓裔飛行員 117動物搭上「生命航班」

編譯尤寶琪／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
韓裔飛行員金錫2024年11月24日載著三隻狗飛往紐約州奧伯尼的途中遭遇亂流，於卡茨基爾山脈不幸墜毀遇難。（美聯社）
韓裔飛行員金錫2024年11月24日載著三隻狗飛往紐約州奧伯尼的途中遭遇亂流，於卡茨基爾山脈不幸墜毀遇難。（美聯社）

在一個陽光燦爛的秋末周日，16名疲憊的「乘客」在維吉尼亞州的鄉間機場，走下了這趟改變一生、甚至是拯救生命的航班。

美聯社報導，這批乘客從一架小型私人飛機走下來，踏上了庫佩珀地區機場(Culpeper Regional Airport)的停機坪；牠們之中，有些面露茫然，有些滿臉警惕，有些則興奮不已。牠們隨後被帶到草地上如廁和呼吸新鮮空氣，接著又登上了轉機的航班。

從南部收容所 送往北部

這16名乘客分別為三隻貓和13隻狗，其中包括了一隻名叫「珍妮」（Jenny）、瘦弱害羞的比特犬混血狗和牠的七隻幼犬。護送這16位乘客的行動，是由一個分散各地、關係鬆散的飛行員志工和愛動物者團體每周進行一次的空運。多年來，他們一直致力將寵物從不堪重負的南部動物收容所，運送到北部的寄養和救援組織。

但這一天很特別：志工們為了紀念在2024年11月24日一次救援空運中，不幸墜機身亡的韓裔飛行員金錫(Seuk Kim，音譯)，特別加碼擴大救援數量，一口氣運送了117隻動物，約是平時的兩倍。

「大家都感同身受，」現在名為「金錫大軍」(Seuk’s Army)的組織聯合創始人兼執行長西妮．加利(Sydney Galley)表示，「如果看到我們救了這麼多狗，他一定會非常高興。」

愛動物的49歲男子金錫從事金融業數十年後，為了實現兒時夢想學會飛行，並在透過一個名為「Pilots N Paws」的動物救援論壇認識了加利和其他人後，全心投入救援行動，不但每周多次執行動物救援飛行任務，同時還招募其他飛行員加入。他也為2024年「海倫」颶風的災民運送賑災物資。

金錫出事那天，他載著四隻狗離開庫佩珀機場，將其中一隻送到一個馬里蘭州機場，然後帶著剩下的三隻狗飛往紐約州奧伯尼(Albany)，但起飛後遭遇亂流於卡茲奇山脈(Catskills)不幸墜毀；金錫和其中一隻狗喪生，但另外兩隻狗倖存下來並成功被收養。

其中一名負責協調飛行的志工格雷戈里(Karissa Gregory)，在金錫過世後一度表示自己做不下去了。但另一名飛行員帕克赫斯特(Kley Parkhurst)提醒她，飛行員的工作就是評估並承擔飛行的風險。他表示每當他運送動物飛行時，便會想起金錫；若飛經事故現場，他會讓飛機機翼傾斜以示致敬。

帕克赫斯特說，自己絕對會繼續進行動物運輸任務，「我想把我們共同開創的這項事業延續下去。」

「金錫大軍」的飛行員歐文斯，把動物收容所的一隻德國狼犬抱上飛機，準備送往北部的救...
「金錫大軍」的飛行員歐文斯，把動物收容所的一隻德國狼犬抱上飛機，準備送往北部的救援組織。（美聯社）

維吉尼亞州 韓裔 民運

上一則

4歲杜賓犬「為了吃拚了」西敏狗展奪冠 亞軍犬種令人意外

下一則

行政傳票 監控民眾社媒帳戶 國土部可令披露個人Google帳號資料

延伸閱讀

先刷牙還是先用牙線？牙醫：做對順序更有效護牙

先刷牙還是先用牙線？牙醫：做對順序更有效護牙
州參議員陳學理誓言 在州議會繼續推動資優班項目

州參議員陳學理誓言 在州議會繼續推動資優班項目
阿蘇觀光直升機墜火山口 營運方：飛行員不魯莽

阿蘇觀光直升機墜火山口 營運方：飛行員不魯莽
讓飛行員陷險境…F-16AM戰機飛28年 僅換約1成零件

讓飛行員陷險境…F-16AM戰機飛28年 僅換約1成零件

熱門新聞

運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

2026-01-30 10:26
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
臉書（Facebook）母公司Meta。示意圖（美聯社）

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

2026-01-30 11:20
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象