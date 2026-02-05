主人一聳肩就知道 5歲邊牧犬高默契度拿下「西敏」敏捷賽

去年奪冠的訓犬師克拉曼與邊境牧羊犬「Swish」玩耍。（美聯社）

邊境 牧羊犬「證明它」(Prove-It)上月31日在西敏犬展(Westminster Kennel Club)中，以驚人的速度與精準度脫穎而出，榮獲該項賽事冠軍。

美聯社報導，這場頗負盛名的賽犬活動1月31日在紐約賈維茨中心(Javits Center)舉行，吸引全美頂尖精英犬同場競技。

參賽犬必須在眾目睽睽下，高速穿梭設置隧道、窄坡與蹺蹺板等約20個障礙物的迷宮賽道；更具挑戰性的是，在西敏犬展上，訓犬師要到比賽當天上午才會拿到賽場路線圖，只有幾分鐘時間走一遍賽道，思考他們與賽犬在彎道處的相對位置。

邊境牧羊犬向來以其智商與靈活性著稱，在西敏犬展敏捷賽史上，該犬種已橫掃逾66%的冠亞軍頭銜；敏捷犬比賽也對混種犬開放，邊牧和蝴蝶犬混血(border collie-papillon mix)的「敏捷」(Nimble)於2024年奪冠。

今年，5歲的黑色邊牧「證明它」憑藉牠與飼主間的絕佳默契，擊敗數十組對手，一舉奪冠。

「證明它」的飼主兼訓犬師安柏‧麥克庫恩(Amber McCune)賽後激動表示，「證明它」是她從小用奶瓶餵養長大的狗，她激動落淚道：「我們真的相互依賴，牠雖然很有野心，跑起來像獅子一樣勇敢，但真正讓我們得勝的關鍵，是彼此深厚的情誼。」

西敏犬展的賽制當中，以敏捷賽的評分標準最嚴苛，不僅要兼顧時間效率，還要步步精確。參賽犬如果沒有踩到障礙物末端的指定區域便跳下，就會被罰扣分。

此外，賽場上禁止使用牽引繩、零食或玩具吸引參賽犬的注意力，參賽犬必須憑藉與主人的信任與平時訓練的認真態度完成挑戰。

去年奪冠的訓犬師艾蜜莉‧克拉曼(Emily Klarman)今年沒有參賽，但她的男友沃斯(Peter Wirth)與他們的彭布羅克威爾斯柯基犬(Pembroke Welsh corgi)「威利」(Welly)成功闖進決賽。

克拉曼透露，敏捷賽不只是體力的競爭，更是一場「與狗狗的對話」，訓練師必須透過聳肩等細微動作，引導賽犬轉彎。