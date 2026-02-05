我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

ATM旁有掉落紙幣？可能是新型詐騙

主人一聳肩就知道 5歲邊牧犬高默契度拿下「西敏」敏捷賽

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
去年奪冠的訓犬師克拉曼與邊境牧羊犬「Swish」玩耍。（美聯社）
去年奪冠的訓犬師克拉曼與邊境牧羊犬「Swish」玩耍。（美聯社）

邊境牧羊犬「證明它」(Prove-It)上月31日在西敏犬展(Westminster Kennel Club)中，以驚人的速度與精準度脫穎而出，榮獲該項賽事冠軍。

▲ 影片來源：YouTube平台＠WKCDOGS（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

美聯社報導，這場頗負盛名的賽犬活動1月31日在紐約賈維茨中心(Javits Center)舉行，吸引全美頂尖精英犬同場競技。

參賽犬必須在眾目睽睽下，高速穿梭設置隧道、窄坡與蹺蹺板等約20個障礙物的迷宮賽道；更具挑戰性的是，在西敏犬展上，訓犬師要到比賽當天上午才會拿到賽場路線圖，只有幾分鐘時間走一遍賽道，思考他們與賽犬在彎道處的相對位置。

邊境牧羊犬向來以其智商與靈活性著稱，在西敏犬展敏捷賽史上，該犬種已橫掃逾66%的冠亞軍頭銜；敏捷犬比賽也對混種犬開放，邊牧和蝴蝶犬混血(border collie-papillon mix)的「敏捷」(Nimble)於2024年奪冠。

今年，5歲的黑色邊牧「證明它」憑藉牠與飼主間的絕佳默契，擊敗數十組對手，一舉奪冠。

「證明它」的飼主兼訓犬師安柏‧麥克庫恩(Amber McCune)賽後激動表示，「證明它」是她從小用奶瓶餵養長大的狗，她激動落淚道：「我們真的相互依賴，牠雖然很有野心，跑起來像獅子一樣勇敢，但真正讓我們得勝的關鍵，是彼此深厚的情誼。」

西敏犬展的賽制當中，以敏捷賽的評分標準最嚴苛，不僅要兼顧時間效率，還要步步精確。參賽犬如果沒有踩到障礙物末端的指定區域便跳下，就會被罰扣分。

此外，賽場上禁止使用牽引繩、零食或玩具吸引參賽犬的注意力，參賽犬必須憑藉與主人的信任與平時訓練的認真態度完成挑戰。

去年奪冠的訓犬師艾蜜莉‧克拉曼(Emily Klarman)今年沒有參賽，但她的男友沃斯(Peter Wirth)與他們的彭布羅克威爾斯柯基犬(Pembroke Welsh corgi)「威利」(Welly)成功闖進決賽。

克拉曼透露，敏捷賽不只是體力的競爭，更是一場「與狗狗的對話」，訓練師必須透過聳肩等細微動作，引導賽犬轉彎。

西敏犬展始於19世紀，2014年起增設敏捷賽事；這項賽事打破傳統狗狗選美比賽的嚴肅氛圍，為純種犬繞場展示增添現代競技的動態活力，成為西敏犬展最高人氣的開場賽事。

西敏犬展的賽制當中，以敏捷賽的評分標準最嚴苛，不僅要兼顧時間效率，還要步步精確。...
西敏犬展的賽制當中，以敏捷賽的評分標準最嚴苛，不僅要兼顧時間效率，還要步步精確。（美聯社）

邊境

上一則

「小牛蹭娃睡」肯塔基州農場溫馨照瘋傳 網友喊太溫暖

下一則

4歲杜賓犬「為了吃拚了」西敏狗展奪冠 亞軍犬種令人意外

延伸閱讀

搶市場先機 阿里切入核電賽道 催動AI資料中心擴張

搶市場先機 阿里切入核電賽道 催動AI資料中心擴張
洛市推高速捷運 20分鐘串連谷地、西區

洛市推高速捷運 20分鐘串連谷地、西區
影帝周潤發參與其中 香港馬拉松結束 逾74000人中有1500人受傷

影帝周潤發參與其中 香港馬拉松結束 逾74000人中有1500人受傷
中港股人民幣兆元級公司 增4家

中港股人民幣兆元級公司 增4家

熱門新聞

運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

2026-01-30 10:26
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
臉書（Facebook）母公司Meta。示意圖（美聯社）

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

2026-01-30 11:20
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象