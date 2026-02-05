4歲杜賓犬「為了吃拚了」西敏狗展奪冠 亞軍犬種令人意外

4歲的杜賓犬「潘尼」3日在西敏犬展拿下全場總冠軍。(美聯社)

資深訓犬師林頓(Andy Linton)帶領4歲的杜賓犬(Doberman Pinschers)「潘尼」(Penny)，3日在西敏(Westminster)犬展拿下全場總冠軍。這是林頓近40年的職業生涯中，第二次捧起冠軍獎盃締造傳奇，林頓曾在1989年以另一隻杜賓犬「印第」(Indy)，贏得全場總冠軍。

林頓說，「『潘尼』是我見過最優秀的杜賓犬之一。」「潘尼」摘得美國犬界令人夢寐以求的桂冠，也是杜賓犬在該犬展第五度奪冠。

拿到冠軍後的「潘尼」，在場邊用鼻子蹭了蹭一名觀眾的腿討摸。林頓說，「其實『潘尼』平時非常溫順，但如果遇到壞人或者松鼠，『潘尼』就會很激動。」

來自多倫多的共同飼主格雷格．陳(Greg Chan)說，「『潘尼』要求很高，也很聰明，很會討人喜歡，會為了吃的，什麼都願意做。」至於「潘尼」最愛吃什麼零食？格雷格．陳說，「每一種都愛。」

舉辦了150屆的西敏犬展，今年有2500多隻狗參加，有200多個品種，也就是說，「潘尼」打敗了超過2500個對手後，才脫穎而出榮獲狗界冠軍。

契沙比克灣獵犬「科塔」榮獲亞軍，咬著藍色獎章玩。（美聯社）

亞軍是一隻名叫「科塔」（Cota）的契沙比克灣獵犬(Chesapeake Bay Retriever)。這是首次有獵犬獲獎，牠的支持者給予熱烈鼓勵，「科塔」似乎也很享受這個時刻，特別是當訓犬師雷維（Devon Kipp Levy）讓牠玩獎章時。

在半決賽中創造歷史的是丹麥瑞典 農場犬(Danish-Swedish farmdog)「米莉」(Millie)。這是一體型嬌小、身手敏捷的犬種，今年首次獲得參賽資格，一鳴驚人，在小組賽中擊敗了10隻農場犬成功晉級。

半決賽中還有一隻墨西哥 無毛犬(Xoloitzcuintli)自信地走來走去。一隻維茲拉犬(vizsla)上場就跳進飼主的工具箱，把觀眾逗得哈哈大笑。

內華達州 的重型設備操作員卡雷羅(Joseph Carrero)，從青少年就渴望擁有一隻紐波利頓獒犬(Neapolitan Mastiff)，直到35歲才如願以償。他開始訓練並帶著重達190磅的「德茲」（Dezi）參賽，同時自行繁殖紐波利頓獒犬，還全職工作。

「這對我們來說真的很難，但我們樂在其中，牠也樂在其中。」卡雷羅說。

