調查：2/3離婚者會再婚 逾4成會與新配偶生育

編譯俞仲慈／綜合報導
研究報告顯示，在美國約三分之二的離婚者會再婚，而且有46%會與新配偶生育子女，重組家庭。(示意圖，路透)
研究報告顯示，在美國約三分之二的離婚者會再婚，而且有46%會與新配偶生育子女，重組家庭。(示意圖，路透)

丕優研究中心(Pew Research Center)一項研究發現，多數離婚者並不會孤單終老，全美約三分之二離婚者會再婚，而且有46%會與新配偶生育子女，重組家庭。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，丕優研究發現，自1980年代初以來美國整體離婚率持續下降，但是2023年仍有約180萬人離婚，顯示家庭型態仍在持續變化，其中中高齡「灰色離婚」(Gray Divorce)通常發生在第二段婚姻，離婚率普遍高於第一次，但從1990年到2008年有所上升，最近趨於平穩。

調查發現，四成離婚發生在婚姻第一個十年，近四分之一則發生在25年後；2023年有三分之一已婚者表示，第一段婚姻以離婚收場，但並不意味著三分之一婚姻告吹，此數字包括目前已婚但未來可能離婚。

男性再婚率高過女性

至於男性和女性再婚率相當接近(68% vs. 64%)，但男性再婚可能性略高於女性，此外喪偶女性再婚機率低於離婚女性，是值得注意的現象。

該報告也發現，再婚者有46%與現任配偶育有子女，而且離婚又再婚者約有9%男性和4%女性有與其同住的繼子女，顯示不少家庭組成日益多元化，該報告主要撰稿人海斯(Jake Hays)指出：「相當一部分離婚的國人最終選擇重組新家庭。」

研究還顯示，離婚男子就業可能性低於已婚男子，不過女性則相反；還有離婚者家庭收入和資產皆低於已婚者，離婚上班族家庭收入中位數(8萬4900元)低於已婚者，包括初婚成年人(11萬8600元)和再婚者(11萬4600元)。

再婚者資產上升

另外2023年已婚族群中，初婚者家庭中位數資產為32萬6900元，再婚者略高，達到32萬9100元，相比之下，離婚的單身族群中位數資產僅9萬8700元，差距極為明顯。

新澤西州離婚律師溫伯格(Bari Z. Weinberger)認為，許多離過婚的當事人在步入新關係時，會更重視贍養費、婚前協議等法律權益：「經歷過一次婚姻與離婚後，許多人再婚時會更有遠見、也更懂得規劃。」

