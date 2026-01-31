單身族使用「交友程式倦怠」 約會的對象…是爸媽挑的

交友平台上的配對品質參差不齊，愈來愈多年輕世代將交友軟體的操作權交給父母或兄弟姊妹，原本私密的求偶過程變成全家人的集體任務。(示意圖，路透)

交友軟體普及，單身人士卻倍感挫折與疲憊；交友平台上的配對品質參差不齊，無止盡的滑動難以發展成穩定的長期關係，形成「約會程式倦怠」(dating app burnout)。愈來愈多年輕世代將交友軟體的操作權交給父母或兄弟姊妹，原本私密的求偶過程變成全家人的集體任務。

華爾街 日報報導，31歲的丹妮爾‧艾倫(Danielle Allen)表示，每個星期天吃過晚飯後，全家人會坐在客廳，一起看她在約會軟體Bumble上的檔案，整個過程就像看球賽。

母親重視對方的事業與談吐，手足在意雙方的興趣與生活方式是否契合，父親則負責把關性格是否可能產生衝突。

艾倫表示，全家參與的過程不僅讓擇偶過程變得有趣，也讓雙親更能理解年輕人面對的交友困境。

艾倫覺得，多人審核的方式有助降低情感盲點，「如果全家人都認為不適合，我會毫不猶豫地略過」。

眾人的協助減輕艾倫單獨尋覓長期伴侶的壓力，也讓交友過程多了親情支持。

除了提供意見，有些父母甚至會直接介入。20歲的莉拉‧萬克(Lilah Vanke)透露，母親擔心交友平台上充斥「心懷不軌的壞人」，主動提出替她支付Hinge會員費用，解鎖進階篩選的功能。

萬克表示，父母這種新穎的催婚方式，反映家長對數位交友生態的焦慮。

另有家人扮演積極的媒人角色，佩雷拉(Sergio Perera)一邊毒舌評論女兒交友檔案中的追求者，同時提醒她別太過挑剔。

28歲的瑪麗安娜(Mariana)則在父親的建議與鼓勵之下，與一名英國男子展開遠距離戀情，目前感情穩定。

讓父母參與篩選伴侶的過程，也降低了時機成熟時要見家長的心理門檻。

29歲的凱瑟琳‧斯德吉爾(Catherine Sturgill)與對方約會時坦言，是母親選中對方的檔案；男方不僅沒有覺得不舒服，反而認為這是一種肯定。此外，由於父母早已透過檔案初步了解孩子的對象，雙方首次碰面時便能迅速拉近彼此的距離。

分析指出，Bumble、Match Group等大型交友平台因收費而流失使用者之際，單身人士正嘗試以不同方式尋覓另一半，全家參與的方式未必完美，卻能減輕使用者的疲憊感並提供情緒支援。