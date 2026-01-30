我的頻道

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

36歲華女拚副業 「先苦後甘」營收破百萬、每日工作4小時

編譯中心／綜合報導
36歲華裔創業家周露莎，靠著副業成功在30歲前讓資產突破100萬美元，如今每天僅工作約四小時。引發民眾好奇她的經歷，圖為讀者正在看她的網站。(記者黃瓊慧／攝影)

紐約一名36歲女子，靠著副業成功在30歲前讓資產突破100萬美元，如今每天僅工作約四小時，換回時間與生活主導權。名校畢業的她，從創業失敗再轉向副業經營，用「先苦後甘」的策略，走出一條不同於傳統升遷路線的財務自由之路。

商業內幕(businessinsider)報導，華裔工程師周露莎(Luisa Zhou，音譯)透露，自己從小在父母「求穩定」的教育下長大，被期待考好成績、念名校、進入好公司。她依循這條安全路徑，進入普林斯頓大學並取得工程學位，畢業後進入金融服務業擔任分析師。不過，企業體制的工作模式很快讓她感到不適，「即使事情做完，也不能提早下班」，讓她對職涯發展產生疑問。

20多歲時，她因工程背景受邀加入朋友的新創團隊，成為共同創辦人之一。雖然公司最終未能成功，但募資與市場實戰經驗，讓她看見企業體制之外的更多可能。之後，她轉往數位廣告新創公司，年薪達六位數美元，工作條件亮眼，卻仍無法滿足她對彈性與生活品質的期待。

真正促使她下定決心轉向副業的，是家庭突如其來的變故。周露莎回憶，那一年父親接受心臟手術、母親癌症確診，妹妹也因眼部受傷需長時間休養。某天出門上班前，妹妹輕聲對她道別的畫面，讓她意識到自己無法陪伴家人，成為人生轉折點。

她並未貿然辭職，而是花了兩年時間，利用午休與晚間經營副業，提供教練輔導、廣告顧問等服務。周露莎表示，華人文化中「先苦後甘」的觀念，讓她能撐過最忙碌、最懷疑自己的階段。26歲時，副業年營收突破100萬美元；去年營收更超過150萬美元，工作時數卻比過去大幅下降。

她也坦言，早期並未意識到「營收百萬」不等於真正致富，仍需扣除成本與稅負，因此同步學習理財與資產配置。目前36歲的周露莎，每天工作約四小時，嚴格控制螢幕使用時間與電話會議次數。她每天花約兩小時陪伴德國牧羊犬散步，也能彈性配合醫師丈夫的作息，並隨時回家探望父母。她表示，回顧這段歷程，「最值得的收穫，是不必再用全部時間去換取收入。」

癌症 華人 華裔

