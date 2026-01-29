涉2醜聞 奪6冠前超級盃名教練未入名人堂 川普嗆推翻規則

NFL傳奇人物比利契克(Bill Belichick)今年竟未入選NFL名人堂，令全國球迷及體育人士譁然。(美聯社)

執掌新英格蘭愛國者隊(New England Patriots)兵符24年，拿下六座超級盃 冠軍的國家美式足球聯盟(NFL ) 傳奇人物比利契克(Bill Belichick)，今年竟未入選NFL名人堂，不但全國球迷及體育人士譁然，就連老友川普 總統也直指評選過程荒謬，要求推翻規則。

現年73歲的比利契克在擔任愛國者隊總教頭之前，就曾以助理教練身分協助紐約巨人隊(New York Giants)兩次奪下超級盃冠。他擁有的NFL冠軍戒指數目之多，無人能出其右。可是這樣輝煌的戰績，卻未能入選名人堂。

ESPN體育電視網27日引述四名消息人士指出，比利契克是首次獲得入選名人堂資格，但並未得到過關所需的40票。

2025年名人堂改變評選規則，由50人組成的評審團從五名候選人中選出三人，被提名人入圍者須獲得至少40票方可入選；教練提名資格從退休後五年改為一年後。

美聯社報導，比利契克落選消息傳來後，不僅NFL圈內眾多教練、球員和球迷大為震驚，就連職籃NBA超級巨星「小皇帝」詹姆斯(LeBron James) 也直呼「簡直不可思議，令人憤慨。」

比利契克的老東家、愛國者隊老闆克拉夫特(Robert Kraft) 28日發聲明說，如果以比利契克的成就還不足以進入名人堂，那麼究竟什麼才算得上名人堂級的職業生涯呢？並稱讚他是史上最偉大的教練，毫無疑問應入選名人堂。

比利契克老友之一的川普，28日在社媒發文直斥NFL規則荒謬，無緣無故讓比利契克不能入選，這些規則應該被推翻。

NFL名人堂將於2月5日於舊金山舉行的榮譽頒獎典禮上，公布2026屆入選名單，在此之前拒絕作任何置評。

比利契克也沒有任何回應，不過據瞭解他想法的人士表示，比利契克認為自己未能入選與成就無關，而是政治因素使然。

據ESPN引述消息來源指出，比利契克擔任愛國者隊教練期間至少涉及兩起醜聞，分別是「間諜門」(Spygate)及「洩氣門」(Deflategate)。前者是在2007賽季偷拍紐約噴射機隊(New York Jets)的防守信號後，被罰款50萬元。後者是在2015年故意使用氣壓不足的足球以獲得優勢。