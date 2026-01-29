界線漸模糊…粉絲主導娛樂行銷 TikTok找網紅直播影展

今年日舞影展期間，TikTok選派包括前華盛頓州小姐、網紅曼迪凱申德爾(圖)等十名創作者進駐影展現場，即時拍攝紅毯、座談與派對內容，帶領平台粉絲觀賞影展動態。（美聯社）

今年日舞影展(Sundance Film Festival)期間，短影音平台TikTok 擴大串流與電影產業間的合作，選派包括前華盛頓州 小姐(Miss Washington)、網紅曼迪．申德爾(Mandy Schendel)等十名創作者進駐影展現場，即時拍攝紅毯、座談與派對內容，並透過短影音與直播的形式，帶領平台粉絲觀賞影展動態。

國家廣播公司新聞網報導，申德爾曾以活動經理與公關身分參與大型影展，如今從幕後站到鏡頭前，透過手機拍攝並上傳短影音內容。

日舞影展開幕以來，申德爾已發布分析影星克里斯潘恩(Chris Pine)首映發言的影片，並將在她下周離開前再拍攝剪輯六、七支短影片。

申德爾說：「我認為，影迷正以自身力量推動電影與電視產業的娛樂行銷，我們將會看到內容創作者與他們在產業中的角色之間出現更深層的整合。」

隨著粉絲主導娛樂行銷，創作者與影視產業的界線逐漸模糊，內容創作者已成為行銷鏈條中不可或缺的一環。

TikTok這一次不僅舉辦大型產業座談會，也與電影公司「A24」合辦活動，邀請英國才女歌手酷娃恰莉(Charli XCX)出席，並設置具極強辨識度的TikTok標誌與拍照背板，吸引創作者與產業人士互動。

TikTok的活動規模比起傳統電影行銷來得低調許多，但現場氣氛熱烈，凸顯串流平台積極深化它在好萊塢 與獨立電影圈的存在感。

好萊塢至今對TikTok的態度仍存在矛盾，一方面高度依賴TikTok推廣行銷效益，另一方面卻未完全將創作者視為「產業人才」，類似YouTube創作者早期面臨的狀況。

許多大型影片發行商已認可TikTok的行銷價值，獅門影業(Lionsgate)去年公開表示，透過TikTok行銷「捍衛任務」(John Wick)與「飢餓遊戲」(Hunger Games)等系列電影的成效顯著；創作者雷瑟(Kit Lazer)也表示，A24與獅門影業在合作方面，給予創作者寬廣的創作空間。