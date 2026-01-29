AI融入職場 全美12%上班族每天用 金融業與科技業最愛

人工智慧(AI)正快速融入職場之中，其中又以科技業與金融業最常使用AI工具。（美聯社）

人工智慧 (AI )正快速融入職場之中，民調 顯示，全美上班族有12%每天都會使用AI工具，其中又以科技業與金融業最常使用AI工具，同時有約一半的人表示並不擔心會被AI取代。

根據蓋洛普勞動力調查(Gallup Workforce Survey)去年秋天針對2萬2000名上班族所做調查顯示，有12%的人每天都使用AI工具，有四分之一表示會經常使用AI工具，即是每周會使用數次，還有近一半的人表示至少每年會使用數次。

此一結果與蓋洛普2023年開始進行這項調查時的結果大相逕庭，該年調查顯示有21%的人表示他們會偶爾使用AI工具。由此顯示，AI科技近幾年來快速融入職場之中，這主要是拜ChatGPT受到普遍使用所賜，有許多上班族都利用此一AI工具來撰寫電子郵件、電腦程式、製作簡報、創造影像與回答問題。

蓋洛普去年另一項調查則是顯示，有60%的上班族使用的AI工具都是聊天機器人與影像助理，有40%表示他們是使用AI工具來整理文件與資料、產生新想法與學習新知。

連鎖建材行家得寶（Home Depot）店員華林斯基(Gene Walinski)就是最好的例子。這位70歲的員工表示，他每次當班都會使用AI助理來幫助他回答顧客有關他「不是100%熟悉的商品問題。」他表示，AI對他的工作很有幫助，「顧客可不想看到我對他們的問題只會聳肩說：我不知道。」

在各業界中以技技業使用AI工具最頻繁，有60%的人表示會經常使用，有30%的人表示會每天使用。金融業則是另一個普遍使用AI工具的行業。28歲的投資銀行專家坦吉( Andrea Tanzi)表示，他每天都會使用AI工具整理他的文件與資料，否則他每天都得花好幾個小時來做這項工作。

不過AI的應用在經過2024與2025年爆炸性的成長之後，跡象顯示今後的成長曲線可能會趨於平緩。