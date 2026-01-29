我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糊圖也驚艷…劉亦菲北京購物被偶遇 網讚美貌自帶濾鏡

好市多會員這10項福利 易被忽略

AI融入職場 全美12%上班族每天用 金融業與科技業最愛

編譯王曉伯／綜合報導　
人工智慧(AI)正快速融入職場之中，其中又以科技業與金融業最常使用AI工具。（美聯社）
人工智慧(AI)正快速融入職場之中，其中又以科技業與金融業最常使用AI工具。（美聯社）

人工智慧(AI)正快速融入職場之中，民調顯示，全美上班族有12%每天都會使用AI工具，其中又以科技業與金融業最常使用AI工具，同時有約一半的人表示並不擔心會被AI取代。

根據蓋洛普勞動力調查(Gallup Workforce Survey)去年秋天針對2萬2000名上班族所做調查顯示，有12%的人每天都使用AI工具，有四分之一表示會經常使用AI工具，即是每周會使用數次，還有近一半的人表示至少每年會使用數次。

此一結果與蓋洛普2023年開始進行這項調查時的結果大相逕庭，該年調查顯示有21%的人表示他們會偶爾使用AI工具。由此顯示，AI科技近幾年來快速融入職場之中，這主要是拜ChatGPT受到普遍使用所賜，有許多上班族都利用此一AI工具來撰寫電子郵件、電腦程式、製作簡報、創造影像與回答問題。

蓋洛普去年另一項調查則是顯示，有60%的上班族使用的AI工具都是聊天機器人與影像助理，有40%表示他們是使用AI工具來整理文件與資料、產生新想法與學習新知。　

連鎖建材行家得寶（Home Depot）店員華林斯基(Gene Walinski)就是最好的例子。這位70歲的員工表示，他每次當班都會使用AI助理來幫助他回答顧客有關他「不是100%熟悉的商品問題。」他表示，AI對他的工作很有幫助，「顧客可不想看到我對他們的問題只會聳肩說：我不知道。」

在各業界中以技技業使用AI工具最頻繁，有60%的人表示會經常使用，有30%的人表示會每天使用。金融業則是另一個普遍使用AI工具的行業。28歲的投資銀行專家坦吉( Andrea Tanzi)表示，他每天都會使用AI工具整理他的文件與資料，否則他每天都得花好幾個小時來做這項工作。

不過AI的應用在經過2024與2025年爆炸性的成長之後，跡象顯示今後的成長曲線可能會趨於平緩。

蓋洛普的調查同時發現，只有少數上班族表示他們「很擔心」或「多少有些擔心」AI在未來五年內會取代他們的工作，有50%的人表示他們的工作「根本不可能」被AI取代。但是不擔心工作會被AI取代的比率已較2023年時的60%下降。

只有少數上班族表示他們擔心AI在未來五年內會取代他們的工作，有50%的人表示他們...
只有少數上班族表示他們擔心AI在未來五年內會取代他們的工作，有50%的人表示他們的工作「根本不可能」被AI取代。（美聯社）

AI 民調 人工智慧

上一則

他霸氣捐款 美國奧運選手不論成績每人享20萬元保障

下一則

涉2醜聞 奪6冠前超級盃名教練未入名人堂 川普嗆推翻規則

延伸閱讀

川普突調高南韓關稅 賴清德：希望藍白不看僧面看佛面

川普突調高南韓關稅 賴清德：希望藍白不看僧面看佛面
AI引爆電力需求 南韓「髮夾彎」重新擁抱核能

AI引爆電力需求 南韓「髮夾彎」重新擁抱核能
勁敵Anthropic工具熱銷 OpenAI將推大企業用產品

勁敵Anthropic工具熱銷 OpenAI將推大企業用產品
南韓民調：民眾對高市早苗好感度超美中領袖 最討厭普亭

南韓民調：民眾對高市早苗好感度超美中領袖 最討厭普亭

熱門新聞

納許維爾國際機場工作人員在為一架西南航空班機進行除冰作業。(路透)

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

2026-01-24 17:15
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15
圖為支持巴勒斯坦學生在哥倫比亞大學集會示威。(路透檔案照)

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

2026-01-23 09:11
聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）。（美聯社）

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

2026-01-23 10:56
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
在明州明尼亞波利斯，聯邦執法人員在試圖拘留一名男子並將其擊斃的現場，列隊站在社區居民前方。(路透)

明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

2026-01-24 14:50

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦