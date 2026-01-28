我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

5城市生活成本低媲美墨西哥 愜意退休不必離美

編譯中心／綜合報導
佛州傑克遜維爾天氣晴朗，生活成本比全國平均低8%。圖為傑克遜維爾的聖約翰河和位於河畔的高樓及購物中心。（美聯社）
佛州傑克遜維爾天氣晴朗，生活成本比全國平均低8%。圖為傑克遜維爾的聖約翰河和位於河畔的高樓及購物中心。（美聯社）

退休人士對於退休後生活地點的選擇正在改變，有別於過去傳統的熱門地點，較小且生活成本較低的城市如今獲得更多青睞，在這樣的情況下，墨西哥以低廉的生活成本和舒適的天氣成為退休後移居的熱門地點；但其實不用一定要出國才能享受到這些好處，美國有些較小的城市生活成本和墨西哥不相上下，還有方便且可靠的醫療系統。

每日快報（Daily Express）報導列出生活成本及福利和墨西哥相似的五個城市，這些地方有著濃厚的社區情感、令人驚豔的天然美景、不輸大城市的便利設施，但生活成本在美國相對較為低廉。

1.佛州-傑克遜維爾

佛州一向是退休生活熱門地，傑克遜維爾（Jacksonville）尤為受到青睞，當地的晴朗天氣更是加分。傑克遜維爾的生活成本比全國平均低8%，房價中位數為29萬5000元，房租中位數是1505元，比其他提供同等價值的城市更負擔得起。

2.密西西比州-格爾夫波特

格爾夫波特（Gulfport）的生活成本比全國平均低15%，房價更是比全國平均低31%，中位數只有17萬5600元，租金中位數為1000元。該地氣候溫暖，可以享受舒適的濱海生活，生活成本可媲美墨西哥又不用離開美國；此外，較低的房地產稅稅率、便利的醫療服務、南方的熱情好客，都是不容錯過的額外好處。

3.德州-聖體市

聖體市（Corpus Christi）位於墨西哥灣畔，是海邊的天堂，有令人羨慕的釣魚機會、溫暖的天氣和可以悠閒散步的海灘。該市的生活成本比全國低11%，房價中位數約26萬7000元，租金中位數只有993元。

4.德州-麥卡倫

麥卡倫（McAllen）的生活成本比全國平均低23.5%，使其在可負擔性上是絕佳的退休移居地，2025年10月的平均房價為22萬2873元，一個月的房貸平均約844元。當地老年人口比率高，讓該地有著令人羨慕的社交網路、社區氛圍濃厚，還有完善的醫療保健體系。

5.明尼蘇達州-德盧斯

對不怕冷的人來說，德魯斯（Duluth）是個夢想天堂，當地自然美景令人驚艷，還有無盡的戶外活動，生活成本比全國平均低15.3%，房價中位數為30萬元，讓人不用花大錢就能坐擁湖畔風光。

明州德魯斯的自然美景令人驚艷，生活成本比全國平均低15.3%。圖為德魯斯民眾擠在...
明州德魯斯的自然美景令人驚艷，生活成本比全國平均低15.3%。圖為德魯斯民眾擠在蘇必略湖的碼頭觀看高桅帆船。（美聯社）

墨西哥灣 退休 房價

上一則

明州移民執法奪命 民主黨眾議員說明會突遭噴灑不明液體

下一則

出海近一個世紀 緬因「龍蝦夫人」105歲去世

延伸閱讀

調查：全美4成勞工收入不敷生活成本

調查：全美4成勞工收入不敷生活成本
牽涉政府洩密辦案…華郵記者家被搜 法官暫禁讀取資料

牽涉政府洩密辦案…華郵記者家被搜 法官暫禁讀取資料
NBA／傳湖人有意籃網2主力球員 美媒：兩隊有交情

NBA／傳湖人有意籃網2主力球員 美媒：兩隊有交情
NBA交易日逼近 勇士擬換回小波特

NBA交易日逼近 勇士擬換回小波特

熱門新聞

納許維爾國際機場工作人員在為一架西南航空班機進行除冰作業。(路透)

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

2026-01-24 17:15
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15
圖為支持巴勒斯坦學生在哥倫比亞大學集會示威。(路透檔案照)

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

2026-01-23 09:11
聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）。（美聯社）

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

2026-01-23 10:56
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
專家說，股市投資組合平均每7到10年翻倍；若將時間拉長至40年，代表翻倍多次。這正是眾多X世代和嬰兒潮世代成為百萬富翁的一大關鍵。圖為紐約證券交易所。（美聯社）

美國人致富3秘訣「股票、房產、時間」50多歲族群可擁140萬元

2026-01-21 01:15

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園