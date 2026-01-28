5城市生活成本低媲美墨西哥 愜意退休不必離美

佛州傑克遜維爾天氣晴朗，生活成本比全國平均低8%。圖為傑克遜維爾的聖約翰河和位於河畔的高樓及購物中心。（美聯社）

退休 人士對於退休後生活地點的選擇正在改變，有別於過去傳統的熱門地點，較小且生活成本較低的城市如今獲得更多青睞，在這樣的情況下，墨西哥以低廉的生活成本和舒適的天氣成為退休後移居的熱門地點；但其實不用一定要出國才能享受到這些好處，美國有些較小的城市生活成本和墨西哥不相上下，還有方便且可靠的醫療系統。

每日快報（Daily Express）報導列出生活成本及福利和墨西哥相似的五個城市，這些地方有著濃厚的社區情感、令人驚豔的天然美景、不輸大城市的便利設施，但生活成本在美國相對較為低廉。

1.佛州-傑克遜維爾

佛州一向是退休生活熱門地，傑克遜維爾（Jacksonville）尤為受到青睞，當地的晴朗天氣更是加分。傑克遜維爾的生活成本比全國平均低8%，房價 中位數為29萬5000元，房租中位數是1505元，比其他提供同等價值的城市更負擔得起。

2.密西西比州-格爾夫波特

格爾夫波特（Gulfport）的生活成本比全國平均低15%，房價更是比全國平均低31%，中位數只有17萬5600元，租金中位數為1000元。該地氣候溫暖，可以享受舒適的濱海生活，生活成本可媲美墨西哥又不用離開美國；此外，較低的房地產稅稅率、便利的醫療服務、南方的熱情好客，都是不容錯過的額外好處。

3.德州-聖體市

聖體市（Corpus Christi）位於墨西哥灣 畔，是海邊的天堂，有令人羨慕的釣魚機會、溫暖的天氣和可以悠閒散步的海灘。該市的生活成本比全國低11%，房價中位數約26萬7000元，租金中位數只有993元。

4.德州-麥卡倫

麥卡倫（McAllen）的生活成本比全國平均低23.5%，使其在可負擔性上是絕佳的退休移居地，2025年10月的平均房價為22萬2873元，一個月的房貸平均約844元。當地老年人口比率高，讓該地有著令人羨慕的社交網路、社區氛圍濃厚，還有完善的醫療保健體系。

5.明尼蘇達州-德盧斯