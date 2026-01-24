紐約愛樂將首登無線電城音樂廳 台小提琴手受矚

我的頻道

記者馬璿／紐約報導
首次體驗到無線電城音樂廳全新的音響系統，仍讓身經百戰的黃薏蓉(中穿紫衣者)感到既刺激又興奮。照片由Chris Lee拍攝。(黃薏蓉提供)
首次體驗到無線電城音樂廳全新的音響系統，仍讓身經百戰的黃薏蓉(中穿紫衣者)感到既刺激又興奮。照片由Chris Lee拍攝。(黃薏蓉提供)

紐約的無線電城音樂廳(Radio City Music Hall)以歷史悠久、標誌性霓虹燈外觀，屹立不搖的形象成為紐約跨時代的經典地標。在古典音樂界擁有183年傳奇的紐約愛樂樂團(New York Philharmonic)，更是古典音樂界首屈一指的殿堂。而本月25日晚間7時，紐約愛樂將首登無線電城音樂廳演出，也讓兩大經典產生跨時代的碰撞。其中，來自台灣的小提琴手黃薏蓉(I-Jung Huang)也驚喜代表樂團登上WABC的採訪現場，與世界分享這趟百年難得一見的創舉。

來自台灣的小提琴手黃薏蓉(I-Jung Huang)也驚喜代表紐約愛樂樂團登上W...
來自台灣的小提琴手黃薏蓉(I-Jung Huang)也驚喜代表紐約愛樂樂團登上WABC的採訪現場，與世界分享這趟百年難得一見的創舉。(取自黃薏蓉臉書粉專)

首次在無線電城音樂廳演出，更標誌著這座大廳音響系統的一次重大升級。在過去，觀眾聆聽體驗往往受到座位影響，坐在前排和在三樓看台上聽到的聲音會有明顯差異。但如今，場館方引入了名為「Sphere Immersive Sound」的3D音響系統，利用波場合成與聲波束形成等技術整合超過7000個獨立放大音箱驅動器，讓音樂緊貼每一個座位。無論觀眾坐在舞台前方還是最遠的看台，都能感受到清晰、均衡、宛如「耳機音質卻不需耳機」的立體聲場。

兩大領域中的佼佼者初合作，對於黃薏蓉而個人言談也有著特別意義。「過去只會在電視、電影裡看到，是每個人想到紐約都一定會想到的地方，某方面來說也代表了『過去的紐約』，」她說。過去紐約愛樂樂團多在團員稱作「家」的卡內基音樂廳演出，且對於一年就有逾百場演出的樂團來說，雖然「表演」本身便稀鬆平常，但首次體驗到全新的音響系統，或許將使台上與台下產生不同的音場，仍讓身經百戰的黃薏蓉感到既刺激又興奮。對她而言，能與樂團一同參與這歷史時刻，不僅是她轉為終身職後的一大里程碑，更有種跨越時空與過去的紐約對話的不真實感。

談到受訪經驗，黃薏蓉笑稱「一切都發生得很快」，在緊湊的排練行程中收到邀請，原本猶豫是否該答應的她，想到「如果沒有人去，就真的沒有音樂家出現在那裡」，那股責任心讓她最終點頭答應。心中雖有因代表樂團形象的擔憂，但過去時常透過影片分享生活的她，對於上鏡頭卻硬絲毫不生澀，談笑之間從容的模樣，也讓許多觀眾愈發期待即將到來的演出。

她也俏皮預告，當日的演出多為較膾炙人口的輕快曲目，指揮家杜達美(Gustavo Dudamel)更是一個擅長連結樂手與觀眾，極具表演魅力的音樂家，相信將帶給所有的聽眾一場充滿化學效應的獨特體驗。

黃薏蓉表示，轉成終身職後讓她感受到一股作為百年樂團的責任心與榮譽感，代表樂團受訪...
黃薏蓉表示，轉成終身職後讓她感受到一股作為百年樂團的責任心與榮譽感，代表樂團受訪更別具意義。(黃薏蓉提供)

卡內基音樂廳

