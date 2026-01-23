高流動率…找不到技工 沃爾瑪等大企業自行培訓

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
木工等12類技術職業，預測在2022年至2032年間，平均每淨增一名就業人口，就會出現約20個職缺的失衡情況。(美聯社)
美國熟練技工數量持續減少，沃爾瑪(Walmart)正試圖培養自家的人力，去年重新調整培訓計畫，以擴大技工人才來源，確保輸送帶持續運轉、冷藏生鮮櫃保持低溫，排水系統與停車場能正常使用。

美聯社報導，勞動力短缺的主要原因是大量退休潮，加上新冠疫情期間移民成長開始放緩，如今又因川普政府強力驅逐移民，使短缺現象惡化。而技工領域更加嚴重，顧問公司麥肯錫(McKinsey)分析維修技師、焊接工、木工等12類技術職業，預測在2022年至2032年間，平均每淨增一名就業人口，就會出現約20個職缺的失衡情況。麥肯錫指出，異常高的流動率可能讓企業每年光是在人才招募與訓練成本上，就付出超過53億元的成本。

沃爾瑪執行長董明倫(Doug McMillon)近日表示，他認為技工短缺的原因在於人們不太了解薪資。「我想多數美國人可能不知道，負責維護我們門市與賣場的技工薪資有多高，也不知道我們可以協助他們學習成為技師。我們需要傳達出去讓大家知道這是很棒的工作。」

沃爾瑪於2024年春季重新調整培訓計畫，首先在達拉斯-福和市(Dallas–Fort Worth)地區推出免費員工訓練，今年又在印第安納州、佛州增加訓練據點，該計畫涵蓋暖通空調(HVAC)、電力工程、一般維修等領域，透過課堂及實作教學。沃爾瑪表示首批在達拉斯-福和市完成試辦計畫的108名員工中，所有人都順利取得技師職位，平均薪資可達每小時32元。

24歲的卡德納斯(Liz Cardenas)原本於2023年5月在德州的一處配送中心工作，擔任自動化設備操作員，確保紙箱封妥。現在她已轉為在配送中心內修理輸送帶或其他故障設備。卡德納斯表示她的時薪幾乎翻倍，達到每小時43.50元，不僅有了自己的公寓也買了車，還能多存錢到401(k)退休帳戶，她也有意接受更多訓練。

建材零售連鎖店Lowe's在2022年為有意從事木工、公用設施維護等工作的員工，推出了一項為期90天的線上培訓計畫。另一方面，自2023年起，其慈善部門已投資4300萬元，資助包括技術學院與非營利組織在內的60個機構，協助招募並培訓維修技師、水管工等技術人才。

不過也有專家指出，這些計畫有助於緩解人力短缺，但難以完全彌補缺口，尤其是在川普政府一直收緊移民政策，導致現在就是沒有足夠的人力。

美國熟練技術工人數量持續減少，沃爾瑪正試圖培養自家的人力。圖為女員工卡德納斯在沃...
