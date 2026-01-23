我的頻道

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

今年加薪 或像抹花生醬「人人有份」 恐失去追求卓越動力

編譯莊瑞萌／綜合報導
「齊頭式加薪」可能產生副作用，導致員工失去追求卓越的動力。(美聯社)
2026年加薪方式可能不再取決於員工績效表現，而是像抹花生醬一樣「人人有份」。薪酬顧問公司Payscale最新研究顯示，超過四成企業計畫採取「齊頭式加薪」，而非依員工表現調整薪資。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，Payscale在最新報告指出，今年有44%的企業打算採用所謂的「花生醬式加薪」(peanut-butter approach)，也就是在整個組織中平均分配薪資調幅，而不是根據個人績效差異給薪。報告指出，部分雇主逐漸遠離績效導向調薪，原因在於績效評估容易被認為過於主觀，甚至可能帶有偏見，而且平均加薪在行政作業上更為簡便，有助企業降低管理成本。

研究預測，2026年的平均調薪幅度將維持在3.5%，幅度與2025年持平。雖然「花生醬式」加薪興起，但仍有約48%的組織表示，會依據個人表現決定加薪幅度。Payscale策略師湯瑪斯(Ruth Thomas)提醒，「平均主義」調薪可能產生副作用，導致員工失去追求卓越的動力。

她說，「當表現優劣不再有差異化待遇，頂尖人才可能會感到受挫或被忽視，」但湯瑪斯也指出，放棄績效加薪的企業仍可透過獎金或升遷來獎勵優秀員工。她提到，「花生醬式」加薪在金融海嘯後曾因預算緊縮而盛行，如今隨著企業再次收緊支出，這項趨勢有捲土重來之勢。

報告也顯示，企業規模與加薪幅度存在明顯差異，員工人數少於100人的小型企業，平均加薪達4%，相較之下，員工數介於1萬至5萬人的大型企業，2026年預計僅加薪3%。對此，研究人員分析，小企業必須更積極地利用薪資競爭力才能搶奪人才。不同行業之間，加薪幅度也出現落差，人力短缺較嚴重的產業，普遍會提供高於平均的加薪水準，例如營建業(5%)、代理與顧問諮詢業(4.5%)與科技業(4%)等。

另外，值得注意的是，隨著人工智慧(AI)恐取代白領職位，營建業等藍領領域正受到年輕求職者青睞。根據Jobber在2025年的調查，約77%的Z世代(Generation Z)傾向尋找不易被自動化取代的工作，例如木工、水管工及電工，因為年輕求職者認為這些職業較能抵禦AI的衝擊。

今年加薪方式可能不再取決於員工績效表現，而是像抹花生醬一樣「人人有份」。(美聯社...
金融海嘯 AI 人工智慧

