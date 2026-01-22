空服員坐姿為何「手放腿下」？關鍵時刻能降低受傷風險

我的頻道

編譯中心／綜合報導
空服員說明氧氣面罩的使用方式。（路透）
常搭飛機的人可能很熟悉飛機起飛前的安全簡報，瞭解安全帶和氧氣面罩的使用方式，以及萬一需要緊急水上迫降時如何找到救生衣。有些細心的乘客可能還會發現，起飛和降落時空服員會以特別的姿勢坐著，將雙手放在大腿下方或是掌心朝下放在腿上。這個姿勢是所謂的防撞姿勢，能在飛機移動階段維持身體穩定、避免受傷，萬一有緊急狀況時可以馬上動作。

如果你是經常搭飛機的旅客，上機後很容易就完全放空。你找到座位、放好行李、留意機上的各項設施，然後坐好，期待一趟平穩的飛行。然而，在你等待起飛以及Wi-Fi連線啟用的同時，空服人員正積極地投入工作，監控各項系統與程序，確保能安全地把你送達目的地。

Travel+Leisure報導，西銳飛行服務（Cirrus Aviation Services）座艙長德羅索斯（Katherine Drossos）說，在飛行的關鍵階段，尤其是起飛和降落期間，空服員需要確保所有乘客都在位置上坐好並瞭解情況，讓關鍵時刻專注在安全上。

德羅索斯說，乘客看到機組員「坐在手上」，其實是刻意擺出的防撞姿勢，空服員坐在緊急座位上，雙腳平貼地面，雙手置於大腿下或上方。此一姿勢有助於穩定身體，讓飛機突然晃動或遇到亂流時的受傷風險降到最低，同時如果需要疏散乘客或採取安全措施時，可以立刻騰出雙手。

根據航空公司和飛機種類不同，雙手擺放的位置可能會有些微差異，但目的都是在飛行的關鍵階段維持身體穩定、保持警覺和準備就緒。

德羅索斯說，除了防撞姿勢，空服員坐著時還會在腦海中進行安全檢查，梳理緊急措施、確認緊急出口位置，以及疏散指令和責任。

作為一名乘客，你並不需要採取相同的防撞姿勢，不過有幾個具體方式，能確保你在起飛和降落過程中安全無虞：除了認真聽取機組人員的安全簡報，建議仔細閱讀放在前方座椅椅背的安全須知卡，並在整個飛行過程中繫好安全帶。此外，起飛和降落過程中，座椅應保持直立狀態。

空服員在起飛前做最後檢查。（美聯社）
