癌症病患5年存活率突破70% 照護成下個公衛挑戰

吸菸率下降，是推動癌症患者五年生存率上升的關鍵之一。（美聯社）

美國癌症 協會(American Cancer Society，ACS)13日發布最新年度報告指出，美國整體癌症病患的五年存活率首度突破70%，象徵癌症防治取得重大進展。

ACS報告作者、ACS監測研究資深主任瑞貝卡‧席格爾(Rebecca Siegel)表示，這項成果來自數十年來的癌症研究，臨床治療工具不斷精進，使許多曾被視為「不治之症」的癌症，逐漸變成可長期控制的慢性病。

報告指出，存活率提升最明顯的，正是過去致死率最高的癌症類型，包括多發性骨髓瘤、肝癌與肺癌。

癌症晚期方面，改善尤為突出。以轉移性直腸癌為例，五年存活率已從1990年代中期的8%提高至18%；轉移性肺癌病患的存活率，也從僅2%上升至10%。專家認為，這些數據顯示即便在病程後期，治療策略仍能顯著延長病患的壽命。 最新報告指出，美國整體癌症病患的五年存活率首度突破70%。圖為德州83歲居民德賽是攝護腺癌存活者。（美聯社）

此外，報告發現，美國人的癌症死亡率自1991年以來持續下降，累計避免約480萬人死亡，但ACS預估，今年美國依然可能新增逾200萬個癌症病例，死亡人數約62萬6000人，且男性癌症的發生率與死亡率普遍高於女性。

ACS首席科學長達胡特(William Dahut)指出，吸菸率下降、早期篩檢普及與治療創新，是推動生存率上升的三大關鍵，其中科研經費更是不可或缺的基礎。達胡特警告，川普政府去年初削減數百萬元的公衛研究經費，其中包括癌症研究預算，可能影響未來進展。

此外，報告揭露癌症照護仍存在明顯的種族差異。美洲原住民癌症死亡率居各族群之首，腎癌、肝癌、胃癌與子宮頸癌的原民死亡風險為白人的兩倍。

阿拉斯加原住民年輕族群的大腸直腸癌發生率，甚至是全球最高。另在幾乎所有癌症類型中，非裔族群的存活率普遍低於白人，原因包括預防、診斷到治療所獲得的高品質醫療資源不足。

吸菸人口雖然比以往減少，肺癌估計仍會是今年的頭號癌症殺手，且從未吸菸者確診的比率上升，促使專家呼籲當局重新檢驗篩檢指南。

癌症存活率增加，照護成為下一個公衛挑戰。「華盛頓郵報」報導，美國目前已有逾1860萬人戰勝癌細胞 ，2035年預料將突破2200萬人。

達胡特指出，現行醫療體系尚未臻備，全國一致的長期追蹤與照護模式，如何確保確診癌症後的生活品質，將是抗癌的下一道課題。