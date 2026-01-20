工作簽證難求 EB-1A傑出人才申請暴增 偽造興起

負責核發EB-1A簽證的美國公民及移民服務局注意到，愈來愈多申請人使用不實陳述或假造證件提出申請。(美聯社)

在美國工作簽證 審核案件不斷積壓之際，哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，俗稱「傑出人才簽證」的EB-1A簽證申請數量暴增，協助申請者「提升資歷」的高收費服務市場也隨之興起，而這些「服務」在某些情況下，可能構成詐欺。

負責核發EB-1A簽證的美國公民 及移民 服務局（USCIS）注意到，愈來愈多申請人使用不實陳述或假造證件提出申請。對此，USCIS聲明表示，「任何提交虛假證據或謊報身分者，都會被查出來並承擔後果」。

熟悉USCIS詐欺調查的前官員向CBS透露，部分EB-1A簽證申請者，尤其是在科學和技術領域，透過收費服務取得虛假或低品質的「傑出紀錄」，為自己的資歷或履歷「灌水」。有些申請者支付數百甚至數千元請人「代寫」研究論文、提高文章引用率或獲得假造的榮譽獎項。

去年離開USCIS的匿名官員說：「只要有錢，就有辦法買到證明，偽造出那些東西。」

USCIS發言人特拉格瑟（Matthew Tragesser）聲明表示，「USCIS致力徹底篩選和審查所有尋求移民福利的外國人，根除詐欺行為。」被發現陳述不實或使用偽造證件者，其簽證申請可能直接被拒，也可能因為被認定不符入境資格，無法再次申請簽證；已獲簽證者若被發現撒謊，簽證可能被撤銷。」

但情況顯示，那些兜售偽造證件、通常在社群媒體匿名運作或偽裝成顧問公司的中間人，依然從中獲利。CBS在Telegram、Facebook和WhatsApp群組發現了數十條推銷學術論文的貼文和廣告，客戶只要付費、無需對論文做出任何貢獻，即可被列為作者；有些廣告或貼文專門針對「傑出人才簽證」申請人。

USCIS季度數據顯示，EB-1A申請數量在過去四年增加兩倍。最新數據顯示，2025年4月至6月期間有近7500人提出申請；2021年最後三個月的申請人數約為2500人。