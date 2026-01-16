我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／宇宙道奇4年2.4億美元 簽下明星外野手塔克

川普收到「諾貝爾和平獎章」 馬查多赴白宮獻禮 白宮：會保留

維州高中汽車技術班學生翻新舊車相贈 單親媽感動

記者顏伶如／綜合報導
在路易莎郡高中的汽車技術班，每部老舊車輛大約有20名學生共同修理，學生得到真正實務經驗，透過教育與現實人生產生互動。（示意圖，美聯社）
在路易莎郡高中的汽車技術班，每部老舊車輛大約有20名學生共同修理，學生得到真正實務經驗，透過教育與現實人生產生互動。（示意圖，美聯社）

華盛頓郵報12日報導，維吉尼亞州路易莎郡高中(Louisa County High School)汽車技術班學生花了數月時間，完成Prius轎車維修與翻新，然後在贈送儀式上把鑰匙交給單親媽媽雷德。過去八年來，汽車技術班與當地非營利慈善機構「贈言」(Giving Words)合作，學生聯手修理老舊車輛，修好之後免費送給社區裡的弱勢單親媽媽，平均每年送出五輛車。

汽車維修老師羅勃森(Shane Robertson)說：「這是很棒的學習經驗，有著很大的成就感。」

育有三個孩子、2023年獲贈一輛2007年份金色豐田(Toyota)Prius油電混合車的40歲單親媽媽潔西卡‧雷德(Jessica Rader)回憶說，當時收到車子激動萬分，「素昧平生的高中孩子竟然為了我這個人而努力修理車子，確保我跟兒女行車安全無虞」。

「贈言」創辦人布朗(Eddie Brown)表示，單親媽媽如果車子壞掉，代表著可能丟掉工作、沒辦法看病。布朗與妻子都曾經是單親家長，他說，自身經驗充分體認到交通問題是單親家長經常遭遇的困難。

布朗透過「贈言」與當地汽車修理行、路易莎郡高中與夏洛茲維爾地區技術教育中心(Charlottesville Area Technical Education Center)合作，修理由個人或汽車廠商捐贈的老舊車輛之後，送給社區裡的單親媽媽。「贈言」創立以來累計送出60多輛車，其中半數車輛是由高中生動手修好，然後由汽車修理廠完成最後翻新以及安全檢測。

布朗說，讓學生參與修車與送車過程，對學生產生直接影響，有助於建立悲天憫人性格及同理心，「所有事情都能產生漣漪效應」。

每部老舊車輛大約有20名學生共同修理，任務包括煞車、輪胎更換以及冷暖空調系統修理，還有更換機油、電池測試等。羅勃森說，學生得到真正實務經驗，透過教育與現實人生產生互動。

路易莎郡高中汽車技術班16歲學生派克里(Holden Pekary)參加修車送車計畫已兩年。他表示：「整個計畫讓人收獲豐富。」寒假之前，派克里與同學剛完成送車給一名單親母親。派克里說，同學們打開車庫大門，為這位媽媽鼓掌，「我幫她把車牌掛上，她手上抱著小嬰兒」。他說，感覺付出很有價值。

維州路易莎郡高中汽車技術班學生修理由個人或汽車廠商捐贈的老舊車輛之後，送給社區裡...
維州路易莎郡高中汽車技術班學生修理由個人或汽車廠商捐贈的老舊車輛之後，送給社區裡的單親媽媽。（示意圖，路透）

維吉尼亞州 豐田 華盛頓郵報

上一則

小鎮指控擅加廚房和出租房 新州退休華醫自修法律打官司

下一則

睡不好、變胖…NIH追蹤萬名兒童 過度用手機還有這些影響

延伸閱讀

失蹤逾1周 芝華埠小學女教師陳屍密西根湖

失蹤逾1周 芝華埠小學女教師陳屍密西根湖
失蹤逾1周 芝華埠小學女教師陳屍密西根湖

失蹤逾1周 芝華埠小學女教師陳屍密西根湖
NBA／「要罰就罰」塞爾蒂克布朗怒噴裁判 換3.5萬元罰單

NBA／「要罰就罰」塞爾蒂克布朗怒噴裁判 換3.5萬元罰單
高中汽車技術班學生8年來修理舊車 將車送給弱勢單親媽媽

高中汽車技術班學生8年來修理舊車 將車送給弱勢單親媽媽

熱門新聞

達美航空（Delta Air Lines）。（路透）

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

2026-01-14 10:01
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
核磁共振儀示意圖。（美聯社）

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

2026-01-13 08:48
俄羅斯總統普亭去年8月15日抵達阿拉斯加，與美國總統川普舉行高峰會。 美聯社

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

2026-01-10 09:03
劫機犯「DB庫柏」(D.B. Cooper)的畫像。（美聯社檔案照）

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

2026-01-08 11:36
民航機師待遇雖高，但必須受嚴格聯邦法規限制，並且承受許多挑戰與壓力。(美聯社)

美航機師網曬薪水單「有很多0」6位數年薪羨煞網友

2026-01-10 01:05

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許
越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力

越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力