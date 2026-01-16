睡不好、變胖…NIH追蹤萬名兒童 過度用手機還有這些影響

多項研究表明，青少年長時間使用螢幕與認知能力的顯著下降有關。（美聯社）

家長、教師、醫生、政治人物一直在爭論手機和社群媒體 是否真的傷害年輕人，但相關證據往往零散薄弱或互相矛盾。不過在2025年下半年，一系列大規模研究量化孩童或青少年過早接觸智慧型手機 、過度使用螢幕的損害，且研究結果的一致性遠超以往。

華盛頓郵報報導，多項研究表明，青少年長時間使用螢幕與認知能力的顯著下降有關，包括處理速度變慢、注意力不集中、記憶力減弱。社群媒體使用時間愈久，憂鬱和焦慮的發生率也穩定上升、睡眠品質下降；研究人員也發現螢幕使用習慣與青少年體重增加之間存在關聯。

國家衛生研究院(NIH)發布「青少年大腦與認知發展研究」(ABCD)數據後，研究人員能以前所未有的視角了解孩童伴隨科技的成長狀況；它追蹤了近1萬2000名出生於2005年至2009年間的兒童。

去年6月發表於美國醫學會雜誌(JAMA)一篇論文便利用ABCD數據，區分了單純的用手機和「成癮性使用」，因為總使用時間不能預測自殺風險，但滑個不停、沒手機會焦慮等「戒斷症狀」，卻可以預測成癮性使用手機的青少年，其自殺意念和行為風險增兩到三倍。

到了12月，同樣在JAMA上發布了一系列新的ABCD數據分析，調查9至13歲兒童的社媒使用和認知表現，分為：很少或不用、用量低但增加中、用量高且增加中。後兩組的孩子在一系列認知表現稍差，包括口頭閱讀識別、圖片序列記憶、詞彙測試。就算是每天只用一小時的低量用戶，隨著時間推移，認知表現也比不用的人更差。

費城 兒童醫院兒童青少年精神科醫生、賓州大學研究員巴齊萊(Ran Barzilay)是三個孩子的父親，在老大和老二12歲前就給了他們手機。但他的研究於去年夏天出爐後，決定老三晚點才會拿到手機。巴齊萊分析美國21個地點、超過1.05萬名兒童的數據後發現，與13歲才拿到手機的兒童比起來，12歲就有手機的兒童其睡眠品質差的風險高出60%以上，肥胖風險高出40%以上。