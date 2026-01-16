睡不好、變胖…NIH追蹤萬名兒童 過度用手機還有這些影響

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
多項研究表明，青少年長時間使用螢幕與認知能力的顯著下降有關。（美聯社）

家長、教師、醫生、政治人物一直在爭論手機和社群媒體是否真的傷害年輕人，但相關證據往往零散薄弱或互相矛盾。不過在2025年下半年，一系列大規模研究量化孩童或青少年過早接觸智慧型手機、過度使用螢幕的損害，且研究結果的一致性遠超以往。

華盛頓郵報報導，多項研究表明，青少年長時間使用螢幕與認知能力的顯著下降有關，包括處理速度變慢、注意力不集中、記憶力減弱。社群媒體使用時間愈久，憂鬱和焦慮的發生率也穩定上升、睡眠品質下降；研究人員也發現螢幕使用習慣與青少年體重增加之間存在關聯。

國家衛生研究院(NIH)發布「青少年大腦與認知發展研究」(ABCD)數據後，研究人員能以前所未有的視角了解孩童伴隨科技的成長狀況；它追蹤了近1萬2000名出生於2005年至2009年間的兒童。

去年6月發表於美國醫學會雜誌(JAMA)一篇論文便利用ABCD數據，區分了單純的用手機和「成癮性使用」，因為總使用時間不能預測自殺風險，但滑個不停、沒手機會焦慮等「戒斷症狀」，卻可以預測成癮性使用手機的青少年，其自殺意念和行為風險增兩到三倍。

到了12月，同樣在JAMA上發布了一系列新的ABCD數據分析，調查9至13歲兒童的社媒使用和認知表現，分為：很少或不用、用量低但增加中、用量高且增加中。後兩組的孩子在一系列認知表現稍差，包括口頭閱讀識別、圖片序列記憶、詞彙測試。就算是每天只用一小時的低量用戶，隨著時間推移，認知表現也比不用的人更差。

費城兒童醫院兒童青少年精神科醫生、賓州大學研究員巴齊萊(Ran Barzilay)是三個孩子的父親，在老大和老二12歲前就給了他們手機。但他的研究於去年夏天出爐後，決定老三晚點才會拿到手機。巴齊萊分析美國21個地點、超過1.05萬名兒童的數據後發現，與13歲才拿到手機的兒童比起來，12歲就有手機的兒童其睡眠品質差的風險高出60%以上，肥胖風險高出40%以上。

巴齊萊領導並於12月1日線上發表在「兒科」雜誌(Pediatrics)上的第四項分析，探討了美國兒童獲得第一支智慧型手機的年齡是否會影響以後的幸福感。其結論呼應7月另一項大型國際研究，也就是13歲之前有手機與成年早期較差的心理健康狀況有關，尤其是女性，包括自殺念頭、脫離現實、情緒調節能力較差、自我價值感下降。

研究發現，與13歲才拿到手機的兒童比起來，12歲就有手機的兒童其睡眠品質差的風險高出60%以上。（美聯社）

社群媒體 智慧型手機

擠佔機場行李盤？旅客惱火：最令人討厭行為
「系統查無此人」 美國女子護照突無故失效 真相不明
原好萊塢菁英簽證 大量用來拍色情片
新州州長簽了 公校課堂禁止學生用手機

