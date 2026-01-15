購屋考量房貸外 還要注意這些隱性支出

我的頻道

編譯周靜芝／綜合報導
許多人仍依循過去的經驗法則，如每年預留房產價值1%作為修繕費用。但專家說，預留2%其實已算保守。（美聯社）
購屋者往往過度專注於每月房貸還款金額，但過了一年或十年後，許多人會對後續支出感到震驚：屋頂漏水、保險費意外飆升，或轉售時面臨遠超預期的稅單。房屋持有成本遠大於房貸本身，這些隱性支出在2026年將更具衝擊力。

紐約郵報建議，別將房貸視為負擔能力的上限，而應視為房屋支出的起點，必須預留充足的財務空間應對以下這些開銷。

專家警告，今年房屋保險費可能再漲8%至10%，在受災嚴重地區，漲幅可能更高。圖為...
保險費續飆升

若去年是屋主發現保險費率波動劇烈的一年，今年則是面臨高風險的一年。房地產經紀人布萊爾（Ryann Brier）表示，2026年壓垮預算的關鍵是房屋保險，而非利率。他已提醒客戶，保費可能再漲8%至10%，應預留預算，以免續保時措手不及。在受災嚴重地區，漲幅可能更高。

房產市調公司Cotality分析，自2021年以來保費已飆升近70%，預計至2027年將再攀升16%；重建成本提高、氣候相關風險增加以及承保標準趨嚴等因素共同推升費率。隨著這些壓力延續至2026年，保險成本只會漲不會跌。

房產稅壓力增

房產稅是屋主的主要痛點之一，這個壓力在2026年恐難緩解；儘管蒙大拿與德州等州已通過減稅措施，聯邦政府也調升州與地方稅（SALT）扣除額上限，但全國多數屋主仍將面臨稅單攀升的壓力。

其中一個原因是即使市場行情走軟，房屋課稅基礎的估價也不太可能大幅下降。其次是，隨著地方政府持續應對通膨、薪資上漲及預算短缺等問題，房屋的稅率恐維持穩定甚至上調。

維護成本低估

維護費用是購屋者最常誤解且最常低估的支出項目，許多人仍依循過去的經驗法則，如每年預留房產價值1%作為修繕費用。但布萊爾說，預留2%其實已算保守，在氣候寒冷地區或老舊住宅，重大修繕需求更高，準備的金額需要進一步增加；以密西根州老舊住宅為例，冬季期間的年度維修費甚至可達房價的4%。

這些項目之所以難以預留準備金，在於維修需求並非線性發展；房屋可能多年僅需微量保養，然後突然面臨1萬至2萬元的緊急修繕。

