每周跳舞超過1次 失智風險低76% 比游泳、散步等運動效果更好

紐約的愛因斯坦醫學院(Albert Einstein College of Medicine)1980年代初追蹤了近500名75至85歲的男女，2003年在新英格蘭 醫學雜誌(New England Journal of Medicine)上發表了研究結果，結論是雖然游泳、散步等運動能幫助降低失智風險，但效果都比不上跳舞。

華盛頓郵報報導，該研究顯示每周進行一次挑戰認知的活動，如桌上遊戲或填字遊戲，就能降低7%失智風險，做得愈頻繁，罹患阿茲海默症 或血管性失智症 的可能性就愈小。

體育活動，尤其是有氧運動，也對大腦健康益處多多，即使是步行也能促進記憶力和學習能力。不過同樣的運動時間，投入在跳舞比散步獲得的益處更多：每周跳舞超過一次的人，罹患失智症的風險比很少跳舞的人低76%。

跳舞涵蓋許多已知與長壽相關的因素：運動、創造力、身體平衡、社交聯繫，結合身體活動與創造力的挑戰，或許正是保護大腦的最佳搭配。跳舞要求大腦同時處理多項任務：跟上節奏、記住舞步或快速即興創作舞步、感知空間，甚至可能要回應舞伴，身體運動的同時，大腦也在「運動」：進行多項認知處理。

2020年針對健康長者的29項隨機試驗分析總結發現，以社交舞為基礎的活動可降低37%的跌倒風險，並改善平衡能力和下半身力量。即使是已經患有失智症的長者，一些研究也表明經常跳舞可以提高認知。

不曾跳舞的長者可參考三個簡單方法。首先是積極嘗試新的舞風，找到適合你的類型；再來是上網找找線上課程，因為社區中心專門開設的長青舞蹈課未必適合你的興趣和需求，或是YouTube上還有一些針對不同身體限制或需求打造的課程。最後是不要忽視電玩遊戲，現在許多遊戲都要玩家站起來活動筋骨，有研究發現這類遊戲可以改善執行功能(executive function，計畫與組織、工作記憶、問題解決與決策等)，效果可持續長達一年。