我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

Zillow預測：未來1年房市漲2% 這15城漲最多

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
房地產資訊網站Zillow預測未來一年全美300個都會區中，新澤西州大西洋城房價上漲幅度將躍居第一，達到5.9%。(美聯社)
房地產資訊網站Zillow預測未來一年全美300個都會區中，新澤西州大西洋城房價上漲幅度將躍居第一，達到5.9%。(美聯社)

房地產資訊網站Zillow發布未來一年的房市預測，預計2025年11月至2026年11月將上漲2%，而全美300個都會圈中，漲幅最大的前三名分別為新澤西州大西洋城(Atlantic City)、伊利諾州羅克福德(Rockford)和田納西州諾克斯維爾(Knoxville)；預測也指出，展望未來，隨著房屋抵押貸款利率降低和可負擔提高，房市買氣將提升。

商務媒體Fast Company報導，Zillow的經濟學家發布未來12個月的房市預測，以Zillow房價指數預計美國房價將在2025年11月至2026年11月上漲2%。

2024年年底時，Zillow預測未來12個月房市將上漲2.6%，但全國許多區域房市比預期冷，讓Zillow數度下修數字，2025年4月調降為下降1.7%。不過到了2025下半年，Zillow開始上修數據，8月改為上漲0.4%，9月變成1.2%、10月來到1.9%，11月略降至1.5%。

雖然Zillow後來的預測都是上漲，但房市並不樂觀。Zillow預測，2026年房產市場將略有緩解，屆時會因為薪資成長超過房價漲勢，全國住房可負擔會稍微改善。

在全國300個都市圈中，Zillow預測未來一年房價漲幅最大的都會圈前15名，第一至第五分別為大西洋城5.9%、羅克福德5.6%、諾克斯維爾5.1%、新罕布夏州康科德市(Concord)5.1%及威斯康辛州綠灣(Green Bay)5%；第六至第十名為密西根州薩吉諾(Saginaw)4.9%、康乃狄克州紐海文(New Haven)4.7%、威斯康辛州艾普頓(Appleton)4.7%、威斯康辛州沃索(Wausau)4.7%及費耶特維爾(Fayetteville)4.6%；第十一至第十五名為北卡傑克森維爾(Jacksonville)4.6%、紐約州金斯頓(Kingston)4.6%、威斯康辛州簡斯維爾(Janesville)4.6%、緬因州班戈(Bangor)4.6%及田納西州莫里斯敦(Morristown)4.6%。

根據Zillow房價指數，美國房價比去年同期上漲0.01%，若對未來12個月最新預測上漲2%實現，代表全國房價小幅加速上漲。

Zillow的報告指出，由於房市的供給量已不像疫情時那麼緊張，房價將溫和上漲，買家買房時時間和可貸款的金額會更多，而賣家仍可累積資產，只是速度比過去繁榮期慢。

報告指出，展望未來，2026年房市買氣將隨著抵押貸款利率降低和可負擔提高而提升，成屋銷售將達430萬棟，比同期增加5.2%；預計房市經過兩年低迷後，將由東南部和西部帶領復甦。

房價 威斯康辛州 貸款

上一則

馬斯克警告南韓人口出生率持續下降 北韓恐不用出兵就能拿下

下一則

聯邦「下放」撥款責任 各州承擔更多糧食券白卡支出 預算面臨風暴

延伸閱讀

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
憂影響房屋銷售 網路地產商Zillow被施壓 停供極端天氣數據

憂影響房屋銷售 網路地產商Zillow被施壓 停供極端天氣數據
美中西部中型城市房市最熱門 大都市僅費城上榜

美中西部中型城市房市最熱門 大都市僅費城上榜
平均5天就成交 伊州洛克福德登全美最熱門房市

平均5天就成交 伊州洛克福德登全美最熱門房市

熱門新聞

一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
示意圖。（美聯社）

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

2026-01-06 11:44
全美各地康斗公寓(condominium)2025年9月至10月較一年前同期下降1.9%。示意圖（美聯社）

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

2026-01-02 11:35
海關為審核社媒言論，會要求公民與綠卡持有人解鎖手機。圖為兩名旅客在密爾瓦基機場檢視手機。(路透)

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

2026-01-01 01:18
購買美國製造新車的消費者，2026年有機會得到最高1萬元的扣稅。（路透）

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

2026-01-01 12:56
美國海關人員。（美聯社）

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

2025-12-31 09:10

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低