Zillow預測：未來1年房市漲2% 這15城漲最多

房地產資訊網站Zillow預測未來一年全美300個都會區中，新澤西州大西洋城房價上漲幅度將躍居第一，達到5.9%。(美聯社)

房地產資訊網站Zillow發布未來一年的房市預測，預計2025年11月至2026年11月將上漲2%，而全美300個都會圈中，漲幅最大的前三名分別為新澤西州大西洋城(Atlantic City)、伊利諾州羅克福德(Rockford)和田納西州諾克斯維爾(Knoxville)；預測也指出，展望未來，隨著房屋抵押貸款 利率降低和可負擔提高，房市買氣將提升。

商務媒體Fast Company報導，Zillow的經濟學家發布未來12個月的房市預測，以Zillow房價 指數預計美國房價將在2025年11月至2026年11月上漲2%。

2024年年底時，Zillow預測未來12個月房市將上漲2.6%，但全國許多區域房市比預期冷，讓Zillow數度下修數字，2025年4月調降為下降1.7%。不過到了2025下半年，Zillow開始上修數據，8月改為上漲0.4%，9月變成1.2%、10月來到1.9%，11月略降至1.5%。

雖然Zillow後來的預測都是上漲，但房市並不樂觀。Zillow預測，2026年房產市場將略有緩解，屆時會因為薪資成長超過房價漲勢，全國住房可負擔會稍微改善。

在全國300個都市圈中，Zillow預測未來一年房價漲幅最大的都會圈前15名，第一至第五分別為大西洋城5.9%、羅克福德5.6%、諾克斯維爾5.1%、新罕布夏州康科德市(Concord)5.1%及威斯康辛州 綠灣(Green Bay)5%；第六至第十名為密西根州薩吉諾(Saginaw)4.9%、康乃狄克州紐海文(New Haven)4.7%、威斯康辛州艾普頓(Appleton)4.7%、威斯康辛州沃索(Wausau)4.7%及費耶特維爾(Fayetteville)4.6%；第十一至第十五名為北卡傑克森維爾(Jacksonville)4.6%、紐約州金斯頓(Kingston)4.6%、威斯康辛州簡斯維爾(Janesville)4.6%、緬因州班戈(Bangor)4.6%及田納西州莫里斯敦(Morristown)4.6%。

根據Zillow房價指數，美國房價比去年同期上漲0.01%，若對未來12個月最新預測上漲2%實現，代表全國房價小幅加速上漲。

Zillow的報告指出，由於房市的供給量已不像疫情時那麼緊張，房價將溫和上漲，買家買房時時間和可貸款的金額會更多，而賣家仍可累積資產，只是速度比過去繁榮期慢。

報告指出，展望未來，2026年房市買氣將隨著抵押貸款利率降低和可負擔提高而提升，成屋銷售將達430萬棟，比同期增加5.2%；預計房市經過兩年低迷後，將由東南部和西部帶領復甦。