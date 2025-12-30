我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度GDP估超越日本 成全球第4大經濟體 3年內超越德國

哥倫比亞總統：美軍炸毀委內瑞拉港口城市毒品工廠

不想進修車廠？25歲網紅：別買福特、雪佛蘭

編譯周靜芝／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅莎萊斯說，已擁有福特與雪佛蘭等車款的駕駛，應注意換油等基本保養。（美聯社）
羅莎萊斯說，已擁有福特與雪佛蘭等車款的駕駛，應注意換油等基本保養。（美聯社）

從小把修車廠當玩具間的25歲網紅羅莎萊斯（Daimee Rosales）在抖音（TikTok）累積了50萬追隨者，更因專業的汽車維修建議贏得粉絲稱讚。羅莎萊斯的實務經驗使她深諳北美最可靠車款的特性，以及這些車輛長期所需的保養程度；對於不希望頻繁進廠、僅需例行保養的駕駛，她也直言絕不推薦的車款。

每日郵報報導，羅莎萊斯很了解哪些車款能夠承受惡劣天氣、鹽漬道路與持續施工的考驗。若是駕駛人除換油與換輪胎之外不想上修車廠，她斬釘截鐵地不推薦福特（Ford）、福斯（Volkswagen）與雪佛蘭（Chevy）。

羅莎萊斯的建議，對數百萬美國人來說不是好消息。福特旗下售價4萬至8.5萬元的F-150皮卡常年穩居銷量冠軍寶座；雪佛蘭母公司通用（GM）是美國最受歡迎的汽車製造商，其暢銷車款Silverado皮卡位居全美第二大暢銷車款，而福斯是全球第二大汽車製造商。

網紅羅莎萊斯不推薦福特車款。圖為福特常年穩居銷量冠軍寶座的F-150皮卡。（美聯...
網紅羅莎萊斯不推薦福特車款。圖為福特常年穩居銷量冠軍寶座的F-150皮卡。（美聯社）

羅莎萊斯指出，若追求可靠性，駕駛人應避免選購歐洲豪華車款，僅限入門級與中階車型可考慮。她說，寶馬（BMW）開起來很過癮，但擁有它絕非明智之舉，維修費用高且不夠耐用。

她表示，最不可靠的品牌當屬進口豪華車款，例如捷豹（Jaguar）、奧迪（Audi）、賓士（Mercedes）及荒原路華（Land Rover）。此外，羅莎萊斯說，駕駛人應避免購買電動車，因電池更換成本高昂，尤其在寒冷地區的車主動輒便要破費數千元。

相反地，羅莎萊斯高度讚揚豐田（Toyota）與本田（Honda）等歷史悠久、口碑良好的車廠，「這些車維修起來超簡單」。

但羅莎萊斯指出，許多已擁有福特與雪佛蘭等車款的駕駛，僅因疏於基本保養，便要面臨昂貴的引擎與變速箱維修。她說，許多人、尤其是女性，未能定期更換機油，這雖是簡單的保養，卻影響深遠；長期下來，可能導致變速箱或引擎出現重大問題。她建議車主遵循標準的5000英哩定期保養原則。

羅莎萊斯指出，轎車與休旅車的換油費用應控制在70至90元區間，若帳單金額更高，可能表示維修廠超額收費。但皮卡車主需做好支付更高費用的心理準備，她說，對V8引擎車輛而言，120元的換油費用屬合理價格。

本田 豐田 電動車

上一則

加州富豪稅案掀激烈攻防 議員支持遭科技領袖抨擊

下一則

改「歡樂時光」上門 食客消費降級只點開胃菜 不點主菜

延伸閱讀

LG新能源再丟電池大單 總損失達去年逾半營業額

LG新能源再丟電池大單 總損失達去年逾半營業額
川普不挺電動車掀漣漪 LGES出售俄亥俄州電池廠

川普不挺電動車掀漣漪 LGES出售俄亥俄州電池廠
福特縮減電動車布局 取消LG電池供應合約

福特縮減電動車布局 取消LG電池供應合約
隨川普政策轉彎…福特認賠 停產多款電動車 轉攻油電、燃油車

隨川普政策轉彎…福特認賠 停產多款電動車 轉攻油電、燃油車

熱門新聞

年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
哈佛大學校長最近到教育部長電郵感謝哈佛願支付2億元給聯邦，但哈佛在此之前已明確回絕和解條件。(路透)

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

2025-12-25 01:16
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

2025-12-26 09:19
華爾街日報報導，空服人員指出愈來愈多身體健全的乘客佯裝身體不適要求使用輪椅，由專人護送登機，藉此免排隊並優先占用頭頂行李架。(美聯社，示意圖，非當事人)

登機靠輪椅、下機靠雙腳 航空圈苦惱「登機橋耶穌」占便宜

2025-12-27 16:48
喬治克魯尼(左)與其妻艾拉穆丁及子女入籍法國。(美聯社)

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

2025-12-30 09:09
泰勒蔡斯是2000年代Nickelodeon電視頻道熱門節目「奈德的校園生存指南」的知名童星。(取材自IMDb)

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

2025-12-25 12:52

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世