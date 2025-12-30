力抗網購 玩具店推尊榮購物 FAO Schwarz購買率成長2位數

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
為了吸引顧客，FAO Schwarz玩具店推出量身打造的尊榮購物體驗。圖為年節期間，該店人潮洶湧。（美聯社）
許多消費者現在更偏好網購，不用再特地跑到商店購物；就算有問題，人工智慧(AI)聊天機器人也能引導並解惑。這些都威脅著傳統零售商生存，它們更希望消費者能離開螢幕，便以嶄新服務挽回消費者的心，尤其是年輕一代，因為調查顯示年輕人更重視的是愉悅購物體驗，而非實體禮物或當日送達服務。而零售商想出的新招是：量身打造的尊榮購物體驗。

華爾街日報報導，在曼哈頓中城附近的樂高(Lego)商店，顧客可以訂製玩具。不遠處，美泰(Mattel)旗下的美國女孩(American Girl)玩具店裡，顧客可以和娃娃一起享用肉桂捲和聖代。

而在FAO Schwarz玩具店，21歲的私人購物顧問恰柏塔(Daniel Chiaberta)正帶著一位來自休士頓的十歲小女孩戴維斯(Mary Louise Davis)穿梭店鋪，為她介紹巨大的長頸鹿毛絨玩具、豪華泰迪熊、香香史萊姆，詢問她是否想自己製作一條手鍊，或者在絨毛兔子玩偶上設計刺繡圖案。戴維斯驚嘆地說：「我簡直不敢相信這是真的。這就像一場夢！」

她的家人為恰柏塔的購物體驗支付了100元，之後還將花費數百元為戴維斯訂製一個芭比娃娃和其他禮物，並為她的表兄弟姊妹選購更多禮物。

大型量販折扣商與網路購物興起後，玩具業經歷天翻地覆的改變，FAO Schwarz便是早期受害者之一，2000年代初被迫關閉了許多門市，之後被玩具反斗城(Toys "R" Us)收購，而玩具反斗城聲請破產前也關閉了其位於紐約的旗艦店。

現在FAO Schwarz隸屬於消費品集團ThreeSixty，並於2018年在曼哈頓中城開設新店。FAO Schwarz的VIP體驗總監博多(Taylor Bodo)表示，一切都是為了創造難忘的回憶，「我們不僅僅是家商店，更是人們美好回憶的一部分。」

恰柏塔的一小時尊榮購物體驗收費100元，若加價到250元，顧客就可以享受更長的服務時間、VIP套房、運送服務，且商店開門前或關門後都可以進行由真人打扮的玩具兵帶領的導覽，這也是其吸睛服務的一部分。

自從推出這些體驗以來，FAO Schwarz店內平均停留時間增加了10%，包括先到先玩的互動展示，如客製化玩具。轉換率(參加導覽後實際購買)出現兩位數成長，派對包場(如晚宴)如今已成為該店成長最快的收入來源之一。

FAO Schwarz有真人「玩具兵」在門口站崗，支付額外費用也可給顧客導覽。（...
