AI取代旅行社 規畫旅程省錢省時 41%消費者曾用過

旅遊網站Expedia手機應用城市的「旅行匹配」AI功能，可將社交媒體貼文轉換成可預訂行程。(美聯社)

1990年代中期第一批旅遊網站出現以來，消費者開始自行規畫行程，數十年後的今天已改由人工智慧(AI )工具取代旅行社，為旅客節省時間和金錢，掀起旅遊業新革命。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，Gondola AI聯合創辦人艾力克森(Skylar Erickson)認為人力規畫行程過於耗費時間：「從規畫行程到最終完成，需要大量研究和瀏覽，平均需要30天。」並強調該公司AI技術還具有幫消費者爭取積分獎勵的功能：「我們的目標是幫你找到錢、幫你賺錢，並以最高價值兌換。」

另外機票 和飯店房價根據需求不斷波動，顧問公司Nagarro技術長雷迪(Ram Reddy)建議消費者透過聊天機器人等AI工具省時省錢：「了解你的AI工具可以在正確時間帶你抵達正確地點，因為價格並非一成不變，而是每分鐘都在變化。」

管理顧問公司Oliver Wyman調查2000多名消費者，有41%表示使用AI工具規畫行程或擷取旅遊靈感，換言之，AI提供的服務足以取代實體旅行社，其便利性也廣受消費者青睞。

例如Expedia手機應用程式的「旅行匹配」功能，可將社交媒體有關旅行的貼文轉換成可預訂的實際行程；ChatGPT 則為家長列出任何地區免費親子活動清單；Gondola AI協助用戶將積分最大化，讓花的每一分錢更值得，Expedia Brands全球公關主管費雪(Melanie Fish)直言：「從規畫到預訂，AI已經無處不在。」

旅遊達人珍妮佛·葉林(Jennifer Yellin)根據個人使用經驗，大力推荐Gondola AI：「你用的愈多，它愈能識別你的模式和偏好，如果你想訂麗思卡爾頓(Ritz Carltons)，它就不會推薦萬豪公寓式酒店(Marriott Residence Inn)，而是同等級飯店。」