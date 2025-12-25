我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美前亞太助卿：川習明年或會4次 有助抑制突發負面事件

上班壓力大？中醫師：職場隱形職災 「這個器官」先受傷

播客請陌生人「捐腎」賓州3醫院啟動社會實驗 提高配對機率

編譯周芳苑／綜合報導
賓州哈里堡市府員工柯林斯每晚在家花10小時洗腎。（美聯社）
賓州哈里堡市府員工柯林斯每晚在家花10小時洗腎。（美聯社）

洛杉磯製片人克里斯曼(David Krissman)5月間發起實驗計畫「偉大的社會實驗」(TGSE)，透過播客講述真實故事請善心人士捐腎，希望為病人找到新生；迄今在賓州三家醫院啟動，共15名患者等待協助。

美聯社報導，新澤西州50歲卡車司機莫雷諾(Fernando Moreno)是待助者之一，已洗腎治療約兩年；先前因社交圈有限而希望渺茫，直到進行治療的費城醫院為他引介該實驗計畫，讓他與全美各地熱心人士搭線，透過這些陌生好人的社群媒體分享他的故事。

種種跡象顯示，這樣的模式正在發揮作用，為莫雷諾點燃希望。

這項實驗計畫旨在測試積極志工能否幫忙提高找到腎源的機率；克里斯曼說，多數患者病情嚴重，無法獨自尋找腎源，甚至不具備使用社媒的相關技能。

賓州東部、新州南部和德拉瓦州器官捐贈計畫「生命之禮捐贈計畫」（Gift of Life Donor Program）全力支持「偉大的社會實驗」，撥款10萬餘元。

天普大學醫院(Temple University Hospital)臨床移植服務主任伊倫費爾特(Ryan Ihlenfeldt)說，透過該醫院進行實驗計畫的五名患者中，兩人找到腎臟捐贈者，其中一人準備手術；在匹茲堡大學醫學中心(University of Pittsburgh Medical Center)接受治療的五名患者中，也有一人接受腎臟移植手術。

目前這項實驗計畫將患者與更廣泛的潛在捐贈族群聯繫起來，並製作影片或透過其他方式傳播訊息。

克里斯曼約20年前與疾病抗爭，激勵他想方設法解決腎臟捐贈這一棘手難題；他臥病一年多，永遠不會忘記長期生病的痛苦。

克里斯曼製作一期腎臟移植的播客內容後，透過臉書(Facebook)找到四名等待腎源的患者，成功幫助其中兩人；去年則在北卡羅萊納州幫助三名患者找到活體腎源。

全美約九萬人等待腎臟移植，去年進行2.8萬宗移植手術的腎臟多來自已故捐贈者，活體捐贈非常少。

美國國家腎臟基金會(National Kidney Foundation)表示，活體捐贈者必須年滿18歲。去年研究顯示，每1萬名捐贈者僅不到一人術後三個月內死亡， 死亡風險低於原先預期。

製片人克里斯曼（右前）向柯林斯（左一）的親友說明，如何善用社媒和其他方式為柯林斯...
製片人克里斯曼（右前）向柯林斯（左一）的親友說明，如何善用社媒和其他方式為柯林斯找腎。（美聯社）

賓州 新澤西州 費城

上一則

賓州安養院瓦斯氣爆 2死、20人送醫 過去安檢紀錄不佳 有多項違規

下一則

紐時：美醫院為外籍病患器官移植 1次手術能賺200萬

延伸閱讀

賓州安養院爆炸引發大火 至少兩人死亡

賓州安養院爆炸引發大火 至少兩人死亡
費城近郊療養院疑瓦斯外洩引發爆炸火災 釀2死多傷

費城近郊療養院疑瓦斯外洩引發爆炸火災 釀2死多傷
涉謀害兩命 聖縣神祕教會遭訴

涉謀害兩命 聖縣神祕教會遭訴
退休金輸光… 費城網路賭博盛行 賭癮求助熱線忙翻

退休金輸光… 費城網路賭博盛行 賭癮求助熱線忙翻

熱門新聞

年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
共和黨德州聯邦眾議員杜因。（路透）

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

2025-12-17 11:42
根據半島電視台取得的資料，美國人透過「血統繼承」申請雙重國籍的人數，從2023年以來可能成長了500%。(美聯社)

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

2025-12-23 13:46
昔日知名童星變得蓬頭垢面、衣衫襤褸。示意圖（歐新社）

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

2025-12-22 12:00
亞利桑納州一名護理師2年半前辭去工作，全職經營自助洗衣店，2024年營收約為47.5萬元。示意圖，照片中非當事人。(美聯社)

每周工作6小時 年收近50萬 亞州女辭護士開洗衣店賺到自由

2025-12-19 01:00
現年53歲的前內布拉斯加州共和黨籍聯邦參議員賽瑟宣布，他上周確診罹患第四期胰腺癌。（美聯社）

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

2025-12-23 19:48

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列