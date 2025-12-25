播客請陌生人「捐腎」賓州3醫院啟動社會實驗 提高配對機率

賓州哈里堡市府員工柯林斯每晚在家花10小時洗腎。（美聯社）

洛杉磯製片人克里斯曼(David Krissman)5月間發起實驗計畫「偉大的社會實驗」(TGSE)，透過播客講述真實故事請善心人士捐腎，希望為病人找到新生；迄今在賓州 三家醫院啟動，共15名患者等待協助。

美聯社報導，新澤西州 50歲卡車司機莫雷諾(Fernando Moreno)是待助者之一，已洗腎治療約兩年；先前因社交圈有限而希望渺茫，直到進行治療的費城 醫院為他引介該實驗計畫，讓他與全美各地熱心人士搭線，透過這些陌生好人的社群媒體分享他的故事。

種種跡象顯示，這樣的模式正在發揮作用，為莫雷諾點燃希望。

這項實驗計畫旨在測試積極志工能否幫忙提高找到腎源的機率；克里斯曼說，多數患者病情嚴重，無法獨自尋找腎源，甚至不具備使用社媒的相關技能。

賓州東部、新州南部和德拉瓦州器官捐贈計畫「生命之禮捐贈計畫」（Gift of Life Donor Program）全力支持「偉大的社會實驗」，撥款10萬餘元。

天普大學醫院(Temple University Hospital)臨床移植服務主任伊倫費爾特(Ryan Ihlenfeldt)說，透過該醫院進行實驗計畫的五名患者中，兩人找到腎臟捐贈者，其中一人準備手術；在匹茲堡大學醫學中心(University of Pittsburgh Medical Center)接受治療的五名患者中，也有一人接受腎臟移植手術。

目前這項實驗計畫將患者與更廣泛的潛在捐贈族群聯繫起來，並製作影片或透過其他方式傳播訊息。

克里斯曼約20年前與疾病抗爭，激勵他想方設法解決腎臟捐贈這一棘手難題；他臥病一年多，永遠不會忘記長期生病的痛苦。

克里斯曼製作一期腎臟移植的播客內容後，透過臉書(Facebook)找到四名等待腎源的患者，成功幫助其中兩人；去年則在北卡羅萊納州幫助三名患者找到活體腎源。

全美約九萬人等待腎臟移植，去年進行2.8萬宗移植手術的腎臟多來自已故捐贈者，活體捐贈非常少。