首見身障者上太空 德籍癱瘓女工程師圓夢

下半身癱瘓的德國女工程師本特豪斯20日搭乘藍源公司的新謝波德號火箭完成太空之旅並平安返回地面，成為全球首位進入太空的身障者。(美聯社)

來自德國 、下半身癱瘓的女工程師本特豪斯(Michaela Benthaus)終於願望成真，20日完成太空 之旅並平安返回地面，成為全球首位進入太空的身障者。

綜合美聯社等報導，本特豪斯與另外5名乘員20日上午8時16分，搭乘亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)旗下藍源公司(Blue Origin)的新謝波德號(New Shepard)火箭，從德州 西部發射升空，到達距離地面約100公里的地球亞軌道後，太空艙與運載火箭分離，自主飛行數分鐘後利用降落傘緩衝返回地面。太空艙飛行了超過65哩(105公里)，整段飛行過程歷時約10分鐘。

33歲的本特豪斯在著陸後說，「這是最酷的體驗。」她2018年因山地自行車意外受傷導致下半身癱瘓，必須依靠輪椅代步，現在是歐洲太空署(Europe Space Agency)的工程師。

與她同行的另外5人，包括一名來自德國的SpaceX公司退休高管科尼格斯曼(ans Koenigsmann)，他協助組織這趟太空旅行，也參與設計及測試工作，並與藍源公司共同贊助行程，但費用沒有公開。

根據藍源公司公布的信息，這次是新謝波德號第37次太空飛行，也是第16次載人及首次讓乘坐輪椅的人上太空。此前的太空遊客裡，包括行動不便、視力或聽力受損者，以及兩位90歲長者。

為了這次太空之旅，本特豪斯事先做了多次練習，藍源公司也特意加裝轉移板，以便她可以在太空艙內輕鬆移動。著陸後，回收團隊在地面上鋪上地毯，方便她立即取用發射前留在地面的輪椅。

升空前，她接受美聯社採訪時說，「以前從未想過自己能真正飛上太空，因為即使身體非常健康的人也不容易，歷史上沒有身障人士飛上太空的先例。」著陸後她高興的說，「永遠不要放棄你的夢想。」