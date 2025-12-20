川普組科技部隊 招募千名AI高手

我的頻道

編譯吳孟真／綜合報導
人事管理局局長庫波（左）表示，政府需要更深厚的技術能力，以因應複雜的數位挑戰。（美聯社）
川普政府15日宣布成立「美國科技部隊」(US Tech Force)，將與民間科技企業聯手，在未來數月替政府招募1000名人工智慧(AI)專家、工程師、數據科學家和專案管理人員，旨在革新聯邦政府勞動力。

根據政府官方網站，美國科技部隊將「和龍頭科技企業合作」，計畫參與者將簽約兩年，被分派至不同政府單位，投入AI基礎建設和科技專案。網站指出，該計畫沒有基本申請條件，「重要的是有能力處理政府面對的關鍵科技挑戰」，年薪為15萬至20萬元，外加福利。

這項計畫由白宮人事管理局(OPM)主持，將和蘋果、Nvidia(輝達，另譯英偉達)、甲骨文、Google、亞馬遜、OpenAI、Palantir等十幾家企業合作。OPM負責招募和評選，而參與者將直接向派駐的政府機關負責人報告，而非自成一個單位。

網站指出，參與者可在約滿後尋求加入這些民間企業，這些企業也承諾考慮雇用完成這項專案的參與者。另一方面，這些企業也可推薦旗下員工至政府部門短暫任職。

川普政府今年來已大砍30萬份工作，「美國科技部隊」是此後為改革政府勞動力的組成和文化、最明確的舉措之一，也反映華府亟欲將陳舊的人力現代化，以便和中國快速擴張的AI生態系競爭。

這是川普政府首個此類具針對性的招募方案。政府長期以來一直缺乏科技人才，而今年由於不明數量的人員離職，這一缺口很可能進一步擴大。主導該計畫的人事管理局局長庫波(Scott Kupor)15日對記者表示：「我們確實有一些資源，但這無疑是一個需要進一步擴充的領域。」

庫波指出，政府需要更深厚的技術能力，以因應複雜的數位挑戰，「我們正在重新塑造（政府）勞動力，讓對的人才處理對的問題」。

「科技部隊」與聯邦政府過去招募科技人才的其他努力相似。例如，拜登政府於 2021 年啟動的「美國數位團」(U.S. Digital Corps)計畫，同樣致力於吸引科技工作者進入聯邦職位，服務期限為兩年，但主要鎖定職涯較早期的申請人。該計畫的設計初衷，是讓參與者協助政府推動科技現代化，之後再轉往薪資更高的科技產業工作。

政府將與亞馬遜等十多家民間科技企業聯手，成立「美國科技部隊」。（美聯社）
