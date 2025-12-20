AI執行長才酷 企業高層恐丟飯碗

OpenAI執行長奧特曼說，AI很快就能管理企業內部各部門，甚至可能全面接管公司營運。（美聯社）

面對人工智慧(AI )崛起，企業執行長等高層主管同樣憂心自身職位終將被AI取代。

華爾街日報報導，人們早已聽膩AI將取代工廠勞工與辦公室基層人員的論述；如今，連企業高層也被視為可能面臨威脅的群體。

谷歌(Google)母公司字母(Alphabet)執行長皮伽(Sundar Pichai)近日表示，「對AI而言，執行長的工作可能是最容易做到的任務之一。」

報導指出，大型科技企業爭相投入AI技術，並預測AI將以各種方式重塑世界，但愈來愈多人發現，從事AI研發的人並不酷，「AI執行長」才酷。

就在皮伽發言前數周，OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman)於一場會議上表示：「若OpenAI不是第一家由AI擔任執行長的科技巨頭，那我會感到慚愧。」

奧特曼指出，AI很快就能管理企業內部各部門，甚至可能全面接管公司營運，而真正的難題恐怕在於社會接受度。

他說：「人類社會可能需要更長時間來才能接受這個想法，但在實質決策上，AI在大多數領域的表現，很快就會相當出色。」

AI系統未來能協助企業自動化運作的構想已在矽谷成為主流，但仍有不少現實挑戰。

AI研究團隊Andon Labs創辦人在年初指出，「大型語言模型」(large language model)雖在單一、短期任務中表現亮眼，但在長時間、需要連貫性的工作上，往往無法維持穩定表現。

儘管如此，AI研發成本高昂，Google、OpenAI、xAI等大型科技公司仍積極投入這項顛覆性技術。

摩根史坦利(Morgan Stanley)估計，截至2028年，科技巨擘在AI領域的總投資額將逼近3兆元。

這項鉅額投資必須依賴AI達成足以改變全球科技格局的重大突破，方有機會回收成本；面對這場高風險押注，各大科技企業紛紛提出未來藍圖，但「AI主導企業」在許多人看來仍不切實際。

新聞出版集團斯普林格(Axel Springer)執行長馬多芬納(Mathias Döpfner)曾問微軟執行長納德拉(Satya Nadella)，AI是否終將獨立經營公司。

納德拉說：「我認為那太過牽強，五年、十年後回頭看，自動化程度確實會令人驚訝，但人類依然會在其中扮演要角。」

納德拉強調，AI是輔助工具，人類託付AI執行大量任務，但真正的主導者始終是人，「人類仍是最關鍵的一環」。