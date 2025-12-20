我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

北車殺人案張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

AI執行長才酷 企業高層恐丟飯碗

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
OpenAI執行長奧特曼說，AI很快就能管理企業內部各部門，甚至可能全面接管公司營運。（美聯社）
OpenAI執行長奧特曼說，AI很快就能管理企業內部各部門，甚至可能全面接管公司營運。（美聯社）

面對人工智慧(AI)崛起，企業執行長等高層主管同樣憂心自身職位終將被AI取代。

華爾街日報報導，人們早已聽膩AI將取代工廠勞工與辦公室基層人員的論述；如今，連企業高層也被視為可能面臨威脅的群體。

谷歌(Google)母公司字母(Alphabet)執行長皮伽(Sundar Pichai)近日表示，「對AI而言，執行長的工作可能是最容易做到的任務之一。」

報導指出，大型科技企業爭相投入AI技術，並預測AI將以各種方式重塑世界，但愈來愈多人發現，從事AI研發的人並不酷，「AI執行長」才酷。

字母公司執行長皮伽表示，對AI而言，執行長的工作可能是最容易做到的任務之一。（美...
字母公司執行長皮伽表示，對AI而言，執行長的工作可能是最容易做到的任務之一。（美聯社）

就在皮伽發言前數周，OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)於一場會議上表示：「若OpenAI不是第一家由AI擔任執行長的科技巨頭，那我會感到慚愧。」

奧特曼指出，AI很快就能管理企業內部各部門，甚至可能全面接管公司營運，而真正的難題恐怕在於社會接受度。

他說：「人類社會可能需要更長時間來才能接受這個想法，但在實質決策上，AI在大多數領域的表現，很快就會相當出色。」

AI系統未來能協助企業自動化運作的構想已在矽谷成為主流，但仍有不少現實挑戰。

AI研究團隊Andon Labs創辦人在年初指出，「大型語言模型」(large language model)雖在單一、短期任務中表現亮眼，但在長時間、需要連貫性的工作上，往往無法維持穩定表現。

儘管如此，AI研發成本高昂，Google、OpenAI、xAI等大型科技公司仍積極投入這項顛覆性技術。

摩根史坦利(Morgan Stanley)估計，截至2028年，科技巨擘在AI領域的總投資額將逼近3兆元。

這項鉅額投資必須依賴AI達成足以改變全球科技格局的重大突破，方有機會回收成本；面對這場高風險押注，各大科技企業紛紛提出未來藍圖，但「AI主導企業」在許多人看來仍不切實際。

新聞出版集團斯普林格(Axel Springer)執行長馬多芬納(Mathias Döpfner)曾問微軟執行長納德拉(Satya Nadella)，AI是否終將獨立經營公司。

納德拉說：「我認為那太過牽強，五年、十年後回頭看，自動化程度確實會令人驚訝，但人類依然會在其中扮演要角。」

納德拉強調，AI是輔助工具，人類託付AI執行大量任務，但真正的主導者始終是人，「人類仍是最關鍵的一環」。

AI OpenAI 奧特曼

上一則

商店作掩護 麻州2男詐糧食券近700萬

下一則

華人詐欺洗錢 價值150萬加密貨幣遭佛州查扣

延伸閱讀

鎖定AI關鍵戰場 WSJ：Meta正開發影像生成模型「芒果」

鎖定AI關鍵戰場 WSJ：Meta正開發影像生成模型「芒果」
SpaceX估值8000億超車OpenAI 重登最有價值未上市公司

SpaceX估值8000億超車OpenAI 重登最有價值未上市公司
馬斯克vs.奧特曼之爭升溫 SpaceX重奪估值最高未上市企業 超車OpenAI

馬斯克vs.奧特曼之爭升溫 SpaceX重奪估值最高未上市企業 超車OpenAI
時代風雲人物公布 黃仁勳、蘇姿丰等AI巨頭上榜

時代風雲人物公布 黃仁勳、蘇姿丰等AI巨頭上榜

熱門新聞

共和黨德州聯邦眾議員杜因。（路透）

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

2025-12-17 11:42
猶他州蘊藏大量稀土礦產，等待開採。（美聯社）

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

2025-12-13 10:50
華爾街日報指中國電玩大亨徐波利用代理孕母，在美國生下數十名甚至上百名子女。(取自微博)

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

2025-12-15 04:36
川普總統二度執政上台首日簽署行政命令取消出生公民權（birthright citizenship）引發訴訟。示意圖（美聯社）

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

2025-12-12 10:32
小川普已與棕櫚灘名媛貝蒂娜‧安德森(Bettina Anderson)訂婚。(路透)

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

2025-12-16 09:53
警方調查布朗大學槍案，公布監視錄影和嫌疑人的照片。(路透)

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

2025-12-18 21:55

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年