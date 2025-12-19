裁員威脅、AI革命、疲於求職 2025勞工代表字「累」

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
對許多勞工而言，2025年是一個由嚴格的重返辦公室政策、大規模裁員，以及令人筋疲力竭的求職過程所定義的一年；一言以蔽之，就是一個「累」字。(路透)
求職網站Glassdoor日前發布報告指出，對許多勞工而言，2025 年是一個由嚴格的重返辦公室(Return To Office)政策、大規模裁員，以及令人筋疲力竭的求職過程所定義的一年。許多勞工憂慮人工智慧(AI)掀起的技術變革及其造成的政治與經濟動盪，因此，Glassdoor選出一個詞來總結今年勞動力的情緒一點也不令人意外，那就是「累」(fatigue)，並將這個詞做為2025年度代表字。

Glassdoor在部落格文章中表示：「今年，勞工長時間處於高度緊張的狀態—擔心下一則頭條新聞、科技變革，或隨時可能出現的經濟意外。政治議題佔據主導地位，裁員的恐懼揮之不去，經濟疑慮不斷加劇，而 AI 帶來的顛覆也持續加速。結果呢？整個勞動力已經精疲力竭。」

Glassdoor表示，比起2024年，2025年網路社群上「疲累」一詞出現的頻率增加了41%。

Glassdoor曾於今年春天詢問專家，「是否覺得新聞事件正在消耗工作精力？」，結果78%的受訪者答「是」，凸顯疲憊感從未真的消失。

經濟擔憂也成為眾人關注焦點，許多Glassdoor的使用者不滿薪資成長跟不上通膨。

Glassdoor數據顯示，提及「停滯性通膨」(stagflation)等經濟成長乏力議題的次數，則比2024年暴增三倍。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，食品、住房與生活必需品價格節節高升，反映民眾對經濟的憂慮。

Glassdoor調查顯示，AI顛覆就業市場的討論漸趨普遍；提及「代理」(agentic，指企業在零售、旅遊及其他產業部署AI機器人)一詞的次數，比一年前激增逾2200%，因為員工爭相學習如何使用推陳出新的AI工具。

Glassdoor分析，政治話題也滲透並影響職場，提及「就職典禮」(inauguration)的次數比2024年多了875%。

Glassdoor在報告中指出，「其他與政治相關的關鍵字表明，即便是有意迴避政治話題的員工，也會很快發現自己無法擺脫相關討論。」

川普1月重回白宮後大裁聯邦政府人力，民間企業群起效尤，引發一連串抗議。(美聯社)
