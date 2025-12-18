Instagram藏漏洞 性掠奪者魔爪伸向少年

家長定期了解孩子使用社媒情況，開誠布公談論網路風險，是保護青少年的最重要方式。（美聯社）

Instagram去年全面提升未成年用戶的帳號安全，避免未成年人接觸可疑的成年用戶，杜絕性掠奪者下手機；不過經過測試後發現，Instagram仍存有安全漏洞，未被列為可疑的成年帳號，仍可繞過防護機制直接與青少年聊天。

華爾街 日報((WSJ)報導，家長權益組織ParentsTogether Action兩名母親經過六次測試，發現青少年只要在帳號發文或Reels留言，即使從未與青少年互動的成年帳號，只要未被標註可疑，仍可透過留言區與青少年聊天或提出追蹤請求，只要青少年同意「接受」，雙方即可私訊互動。

其中一次測試，以假青少年帳號在歌壇天后泰勒絲 (Taylor Swift)合唱影片下方留言，測試的成年帳號隨即以留言方式搭訕，要求追蹤，取得追蹤後，兩個假帳號開始互傳簡訊，甚至交換裸照，手法與社群平台盛行的「性勒索」(sextortion)高度相似。

不過Instagram母公司Meta發言人指出：「該測試並未涵蓋所有出現潛在危害跡象時啟動的安全機制。」並強調，若成年帳號可能涉及性勒索等行為，平台會阻止傳送追蹤請求，並主動向青少年用戶發出警訊，然而只要成年帳號未被判定可疑，陌生用戶仍可在留言區尋找目標取得信任，尤其騙取裸照到手，勒索被害人要求支付贖金。

2021年紐約少年貝斯福(Riley Basford)在臉書(Facebook)收到來自同齡少女的追蹤邀請，隨後收到公開裸照的威脅，面對巨大壓力，年僅15歲的貝斯福選擇輕生，事後警方調查發現對方其實是來自象牙海岸的網路詐騙 犯。

在ParentsTogether測試中，當帳號互傳裸照時，青少年帳號最初會看到經過馬賽克處理的照片並收到警告，提醒分享裸照的風險，因此Instagram認為預設的防護功能獲得明顯成效，今年6月逾四成馬賽克照片未被青少年點開。