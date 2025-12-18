我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

Instagram藏漏洞 性掠奪者魔爪伸向少年

編譯俞仲慈／綜合報導
家長定期了解孩子使用社媒情況，開誠布公談論網路風險，是保護青少年的最重要方式。（美聯社）
家長定期了解孩子使用社媒情況，開誠布公談論網路風險，是保護青少年的最重要方式。（美聯社）

Instagram去年全面提升未成年用戶的帳號安全，避免未成年人接觸可疑的成年用戶，杜絕性掠奪者下手機；不過經過測試後發現，Instagram仍存有安全漏洞，未被列為可疑的成年帳號，仍可繞過防護機制直接與青少年聊天。

華爾街日報((WSJ)報導，家長權益組織ParentsTogether Action兩名母親經過六次測試，發現青少年只要在帳號發文或Reels留言，即使從未與青少年互動的成年帳號，只要未被標註可疑，仍可透過留言區與青少年聊天或提出追蹤請求，只要青少年同意「接受」，雙方即可私訊互動。

其中一次測試，以假青少年帳號在歌壇天后泰勒絲(Taylor Swift)合唱影片下方留言，測試的成年帳號隨即以留言方式搭訕，要求追蹤，取得追蹤後，兩個假帳號開始互傳簡訊，甚至交換裸照，手法與社群平台盛行的「性勒索」(sextortion)高度相似。

不過Instagram母公司Meta發言人指出：「該測試並未涵蓋所有出現潛在危害跡象時啟動的安全機制。」並強調，若成年帳號可能涉及性勒索等行為，平台會阻止傳送追蹤請求，並主動向青少年用戶發出警訊，然而只要成年帳號未被判定可疑，陌生用戶仍可在留言區尋找目標取得信任，尤其騙取裸照到手，勒索被害人要求支付贖金。

2021年紐約少年貝斯福(Riley Basford)在臉書(Facebook)收到來自同齡少女的追蹤邀請，隨後收到公開裸照的威脅，面對巨大壓力，年僅15歲的貝斯福選擇輕生，事後警方調查發現對方其實是來自象牙海岸的網路詐騙犯。

在ParentsTogether測試中，當帳號互傳裸照時，青少年帳號最初會看到經過馬賽克處理的照片並收到警告，提醒分享裸照的風險，因此Instagram認為預設的防護功能獲得明顯成效，今年6月逾四成馬賽克照片未被青少年點開。

不過ParentsTogether測試結果顯示，即便提高保護機制，仍有陌生成年人透過公開留言與青少年互動，貝斯福的母親瑪麗·羅迪(Mary Rodee)認為，只要成年人透過共享網路空間向青少年發送好友邀請，即無百分百的安全，並呼籲家長：「定期了解孩子使用情況，開誠布公談論網路風險，是保護青少年的最重要方式。」

Instagram仍存有安全漏洞，未被列為可疑的成年帳號，仍可繞過防護機制直接與...
Instagram仍存有安全漏洞，未被列為可疑的成年帳號，仍可繞過防護機制直接與青少年聊天。(美聯社）

泰勒絲 華爾街 詐騙

上一則

名導雷納夫婦遇害 兇嫌兒首出庭未抗辯、其他子女發聲明

下一則

川普點名危言聳聽 有意關閉美國國家大氣研究中心

延伸閱讀

網紅要失業了？旅遊業者更愛「AI偶像」便宜好用、不要求免費招待

網紅要失業了？旅遊業者更愛「AI偶像」便宜好用、不要求免費招待
好市多11美元「節慶零食禮盒」熱銷 內含1物能重複利用

好市多11美元「節慶零食禮盒」熱銷 內含1物能重複利用
學者：網路分享照片 智慧手機定位 透露資訊比想像還多

學者：網路分享照片 智慧手機定位 透露資訊比想像還多
路透：Meta為守住逾30億營收 容忍中國廣告詐騙猖獗

路透：Meta為守住逾30億營收 容忍中國廣告詐騙猖獗

熱門新聞

(路透)

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

2025-12-10 12:23
猶他州蘊藏大量稀土礦產，等待開採。（美聯社）

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

2025-12-13 10:50
川普總統二度執政上台首日簽署行政命令取消出生公民權（birthright citizenship）引發訴訟。示意圖（美聯社）

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

2025-12-12 10:32
專家建議夫妻制定清晰的財務目標，例如償還債務、改善住房條件、為子女未來儲蓄、建立退休保障等等。（美聯社）

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

2025-12-11 12:15
范斯夫婦的婚姻被輿論熱議。(美聯社)

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

2025-12-10 01:14
華爾街日報指中國電玩大亨徐波利用代理孕母，在美國生下數十名甚至上百名子女。(取自微博)

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

2025-12-15 04:36

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」