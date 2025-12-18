我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

青少年投資股市變多 金額破7000萬 這些個股最受歡迎

編譯中心／綜合報導
17歲以下的青少年和兒童在股市的投資金額比去年成長超過六成。（美聯社）
17歲以下的青少年和兒童在股市的投資金額比去年成長超過六成。（美聯社）

今年對很多美國父母來說都不好過，失業率攀升、通膨頑強，但專做兒童金融教育的線上機構Greenlight指出，在這些困境中兒童的投資成為亮點，17歲以下的青少年和兒童，在股市的投資金額比去年成長超過六成，儲蓄金額也變多，顯示孩子們在更早的年紀就開始投資和存錢。

今日美國報（USA Today）報導，Greenlight的家庭金錢應用程式數據顯示，17歲以下的青少年和孩童今年投資的金額超過7000萬元，比去年增加65%，定期投資金額翻了一倍，平均單筆交易金額達49.56元，去年為39.70元。

Greenlight指出，無論收入來自工資還是零用錢，孩子們在更早的年紀就開始投資和儲蓄了，他們的青少年投資者平均年齡是12歲。Greenlight的共同創辦人、執行長希恩（Tim Sheehan）說，他15歲開始學習投資，隨著時間過去越來越熟練，他認為學著當個像巴菲特(Warren Buffet)和彼得．林區(Peter Lynch)那樣的聰明投資者能建立真正的財富，「我們想幫助每個人都變聰明投資者和建立財富」。

青少年們投資的領域一點都不令人意外，就是他們最愛也最熟悉的科技領域，最受歡迎的個股包括Nvidia(輝達，另讀英偉達)、蘋果公司、亞馬遜和特斯拉，他們也大量投資先鋒史坦普500指數股票型基金（Vanguard S&P 500 ETF），科技股權重約40%。比特幣也獲孩童們青睞，一支比特幣ETF的持有排名從去年的21名今年升到第12名。

Greenlight指出，孩子們今年存錢的原因前三名分別為車子、大學和電腦，之後排名依序為儲蓄、腳踏車、假期、服裝、手機、應急、遊戲機和遊戲。

青少年也會花錢，但他們的消費變得更有目的性，和成年人的整體趨勢相符，也就是搜尋二手物品、買復古商品和精打細算找物美價廉的商品成為趨勢，他們在二手時尚電商Depop的購買金額自去年以來增加一倍，達720萬元，在折扣零售店「五美元店」（Five Below）的消費金額也高達780萬元，成長196%。

不過，演唱會是唯一讓孩子們繼續掏錢買單的項目，為了欣賞喜愛的歌手現場表演，他們去年花了超過360萬元。

Greenlight估計青少年和孩童的理財及儲蓄趨勢明年仍會持續，特別是在相關調查中，半數的受訪者說他們希望在25歲前買房或創業，還有67%的人認為自己的經濟狀況會跟父母的一樣好，甚至更好。

Greenlight的教育經理塞茨（Jennifer Seitz）說，展望2026年，預計對金錢的相關話題會有更深入的討論，包括如何理財、增加財富並保護財產；孩子們喜歡看到自己的錢增值，父母也樂見其成，因為他們認為這能引導孩子養成長期且健康的理財習慣。

青少年們投資的領域就是他們最愛也最熟悉的科技領域，最受歡迎的個股包括Nvidia...
青少年們投資的領域就是他們最愛也最熟悉的科技領域，最受歡迎的個股包括Nvidia。（美聯社）

比特幣 特斯拉 輝達

上一則

名導雷納夫婦遇害 兇嫌兒首出庭未抗辯、其他子女發聲明

下一則

川普點名危言聳聽 有意關閉美國國家大氣研究中心

延伸閱讀

談巨星父母伊森霍克、烏瑪舒曼 瑪雅霍克：教會我片場生存

談巨星父母伊森霍克、烏瑪舒曼 瑪雅霍克：教會我片場生存
比特幣一度跌破8.6萬元 買盤陷「慢性失血」

比特幣一度跌破8.6萬元 買盤陷「慢性失血」
瑪雅霍克憑「怪奇物語」爆紅 坦言星二代確有優勢

瑪雅霍克憑「怪奇物語」爆紅 坦言星二代確有優勢
比特幣跌破8.6萬美元 買盤「慢性失血」持續下探年度低點

比特幣跌破8.6萬美元 買盤「慢性失血」持續下探年度低點

熱門新聞

(路透)

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

2025-12-10 12:23
猶他州蘊藏大量稀土礦產，等待開採。（美聯社）

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

2025-12-13 10:50
川普總統二度執政上台首日簽署行政命令取消出生公民權（birthright citizenship）引發訴訟。示意圖（美聯社）

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

2025-12-12 10:32
專家建議夫妻制定清晰的財務目標，例如償還債務、改善住房條件、為子女未來儲蓄、建立退休保障等等。（美聯社）

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

2025-12-11 12:15
范斯夫婦的婚姻被輿論熱議。(美聯社)

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

2025-12-10 01:14
華爾街日報指中國電玩大亨徐波利用代理孕母，在美國生下數十名甚至上百名子女。(取自微博)

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

2025-12-15 04:36

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」