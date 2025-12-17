每日5至10分鐘就有用 長者放棄閱讀 形同放棄鍛鍊大腦

我的頻道

編譯周靜芝／綜合報導
多數年長者不再以閱讀消磨時光，但這項簡單且經濟的嗜好能帶來許多健康益處。（美聯社）
多數年長者不再以閱讀消磨時光，但這項簡單且經濟的嗜好能帶來許多健康益處。（美聯社）

多數年長者不再以閱讀消磨時光，但專攻老化與腦部健康的專家指出，這項簡單且經濟的嗜好能帶來許多健康益處，其中不乏令人驚訝的成效。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，閱讀有助減輕壓力、改善情緒。儘管相關科學研究有限，但科學家普遍認同閱讀能像鍛鍊肌肉般促進大腦健康，使其保持強健與靈活。

令人驚奇的益處來自閱讀的社交層面，心理健康與老年照護專家指出，這項普遍被視為獨處活動的行為，實則能提升溝通技巧，強化同理心與同情心。他們表示，加入讀書會能讓效益倍增。

柏克萊公共圖書館工作人員格里布（Sierra Gribble）表示，閱讀既能提供精神出口，亦能接觸不同的文化、思想與經驗；此外，能讓人獲得認同與安慰，確認自身感受與經歷並不孤獨。她強調，閱讀還能擴充詞彙、培養同理心、提升專注力與認知功能，並提供心智刺激，「好處多多」。

81歲的達文波特（Diane Davenport）終生熱愛閱讀，現任柏克萊圖書館之友理事；她發現部分友人逐漸放棄閱讀習慣，憂心這將削弱他們的生活品質。達文波特說，如果心智不健康，身體也無法正常運作，兩者息息相關。

成年人閱讀率年年下滑

今年稍早的一項調查發現，過去20年間所有成年人的閱讀率均大幅下滑；截至2023年，僅約16%受訪者表示每日閱讀，遠低於2003年的28%。在66歲及以上成年人中，每日閱讀者比率從超過50%降至約30%。

隨著社群媒體及其他吸睛科技的普及，閱讀率持續下滑。科學家正試圖釐清這股趨勢對各年齡層民眾的認知與情緒健康，造成何種損害。

儘管少有研究專門探討閱讀對腦部健康的益處，但大量證據顯示閱讀等腦力活動與降低失智症發生率、提升年長者記憶力及腦功能密切相關。部分研究發現，長期保持閱讀習慣與晚年降低失智風險相關。

加州神經科醫師南迪帕蒂（Sirisha Nandipati）表示，當持續進行智力活動，就是在鍛鍊神經通路，幫助大腦建立韌性，大腦也像肌肉一樣「用進廢退」；閱讀正是鍛鍊、建立神經連結的途徑。

隨著社群媒體及其他吸睛科技的普及，閱讀率持續下滑。（美聯社）
隨著社群媒體及其他吸睛科技的普及，閱讀率持續下滑。（美聯社）

閱讀幫大腦建立韌性

南迪帕蒂指出，更具韌性的腦部或許更能抵禦失智症侵襲，或延緩記憶衰退與認知功能退化。她強調，閱讀一如填字遊戲、文字或數學益智遊戲、紙牌遊戲、音樂或藝術創作等，皆屬同類益智活動。

然而史丹福大學老年醫學專家卡多（Deborah Kado）指出，閱讀的好處多源於體驗自身之外的世界。她說，吸收新資訊是每個人皆需的認知刺激，閱讀提供人們脫離現實、建立新神經連結與構思的途徑，這些皆對認知與心理健康有益。

要汲取閱讀的益處，關鍵在於深度參與其中；亦即若只是翻頁略讀，未能真正吸收故事或資訊，效益便大打折扣。卡多表示，正確的閱讀是高度互動的過程，觀看電影或電視節目時，解讀工作已由他人代勞，閱讀則是關於記住、吸收與消化。

多位老年醫學專家推薦讀書會作為兼具智力與社交效益的理想途徑。南迪帕蒂說，社交互動能激發正向情緒，而回想內容與討論書籍則帶來智力挑戰，聆聽他人對文字的詮釋，同樣大有裨益。

舊金山無障礙生活設施Rhoda Goldman Plaza主管沃許伯恩（Geoffrey Washburn）指出，閱讀在提升居民整體健康的眾多活動中扮演關鍵角色，即便在人們或許已無法自主閱讀的失智照護區。

沃許伯恩每日探訪一位104歲高齡仍堅持閱讀日報的住戶，問她「今天讀到最有趣的是什麼」或「你對報導最不滿的是哪點」。他說，這能激發互動，保持她思維活躍，讓腦部神經持續運作。

針對失智症的年長者，工作人員會朗讀他們童年時期的書籍。沃許伯恩說，這些作品能帶給他們某種程度的慰藉與熟悉感。

回想與討論 是智力挑戰

多位老年醫學專家建議從小處著手培養每日閱讀習慣，初期可先規劃5至10分鐘閱讀時間。

失智症照護中心神經科醫師麥迪遜（Catherine Madison）指出，人類大腦天生渴求新奇刺激，因此必須持續提供不同資訊；但隨著年齡增長，大腦處理資訊的速度會變慢，無法再大量接收資訊，但仍需持續涓滴嘗試新事物並學習新知。

至於閱讀類型，腦健康專家表示並無限制。卡多指出，虛構、寫實作品皆可，無論是書籍或戲劇皆能成為閱讀素材。她更建議長者重溫年輕時讀過的書籍，即使是當年不喜歡的內容。她說，高中被迫讀「李爾王」，當時完全不懂，如今重拾卻覺得故事精彩無比，就連繪本，現在看來也充滿驚喜。

研究發現，長期保持閱讀習慣與晚年降低失智風險相關。(美聯社）
研究發現，長期保持閱讀習慣與晚年降低失智風險相關。(美聯社）

