停鑄1分硬幣後 下一個淘汰的將是紙本支票？

聯邦政府從今年9月底，對於發放聯邦付款已經不再寄發傳統紙本支票。(美聯社)

美國鑄幣局(U.S. Mint)今年11月停鑄發行超過兩個世紀的1分錢硬幣，紙本支票是否成為下一個淘汰目標備受矚目。聯邦準備理事會(Federal Reserve)4日發布公告指出，由於使用量下降、詐欺問題嚴重，正在考慮「逐步結束(winding down)為其他銀行提供的支票服務。有線電視新聞網(CNN)分析，如果停用紙本支票，沒有銀行帳戶的民眾、老年人消費者以及依然收紙本支票的商家，恐將受到不成比例的重大衝擊，引發資金取得是否便利、金融包容性(financial inclusion)等層面問題。

為了全面轉型為現代化服務，聯邦政府從今年9月底發放聯邦付款已經不再寄發傳統式紙本支票。聯準會 4日公告指出，紙本支票的使用隨著時間增長逐漸下降，支票詐騙案例逐漸增加，而數位支付選項則愈來愈多，如果央行要在未來維持與現在一樣的支票服務水準，必須為支票基礎建設做出大量投資。

亞特蘭大 聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of Atlanta)今年6月公布調查研究指出，去年逾90%接受調查的消費者表示，比較喜歡支票之外的其他付款方式，只有6%受訪者仍用支票付款。相較之下，2017年時使用支票付款的消費者有18%。

Venmo、PayPal、Zelle等電子支付系統的出現，讓傳統紙本支票的需求變少，不過支票在付款機制裡還是占有重要部分。聯準會負責監管的副主席米雪兒‧鮑曼(Michelle Bowman)指出，支票約占所有交易數量的5%，在所有支付金額當中占21%。

鮑曼對聯準會公告發表不同意見指出，支票仍然是消費者與企業重要的支付機制，停止聯準會支票服務並非解決日漸猖獗支付詐欺問題的有效之道。