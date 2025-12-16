社安福利超額付款 賓州殘障婦申請豁免… 17個月後被追討6.3萬

社安局突然認定民眾領取超額付款而追討，會使他們陷入困境。(美聯社)

住在賓州 巴特勒(Butler)的婦人露絲安‧皮克德(Ruthann Pickerd)日前向當地電視台WPXI求助表示，由於罹患罕見免疫系統疾病，2021年被迫離開服務30年的護士工作，社安殘障福利後來遭到取消，提出豁免(waiver)申請之後一等就是17個月，收到卻是社會安全局(Social Security Administration)駁回通知，限期數周之內清償先前領取的6萬3000元超額付款(overpayment)，否則將面臨坐牢、罰款或者銀行帳戶直接扣錢。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)報導，皮克德是許多對社安福利感到困惑的美國老年人之一，突然間被認定拿到超額付款，使她處境困難。俄亥俄州 凱霍加郡(Cuyahoga County)就有一名65歲喪偶婦人向地方機關求助說，面臨社安局追討亡夫生前領取的超額付款。

皮克德2021年獲得領取社安殘障福利的資格，但後來福利被取消。社安局認定皮克德有「全職工作」，理由是她照顧已成年殘障兒子獲得白卡 (Medicaid)的補貼視同「收入」(income)，認定皮克德其實從一開始就不符合社安殘障福利資格。

皮克德對WPXI說：「通知說我有全職工作，但我根本沒工作。」

社安殘障福利遭取消後，皮克德向社安局提出豁免申請。她說，將近兩年時間等待消息如坐針氈，最後得到結果是限期年底之前償還。

皮克德的丈夫已於2022年過世。她說，社安局不管她或她的兒子，只顧要錢。

根據規定，出現超額付款時，社安局將扣留福利來追討款項。截至今年3月為止，預設償款率(default repayment rate)是100%，也就是社安福利會扣留到超額付款還清，舊版規定的預設償款率則為10%或10元，以金額較高者為準。

被通知有超額付款問題該怎麼辦？若自認沒有收到超額付款，或對超額付款金額有異議，必須在收到通知60天之內申請「要求重新考慮」(Request for Reconsideration)；如果同意有拿到超額付款，但不是因為個人錯誤造成而且無力償還，則要在收到通知30天之內提交「請求豁免追討超額付款」(Request for Waiver of Overpayment Recovery)，才能避免追款。