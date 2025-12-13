馬斯克：時光如果倒流 不會加入DOGE

今年3月時，馬斯克驕傲展示身上所穿的「政府效率部」(DOGE)運動衫，5月就黯然離開川普政府。12月9日他在播客節目中表示，若能重來一次，不會加入DOGE，寧可專注在自己事業。(美聯社)

億萬富豪馬斯克 9日在播客節目中表示，若能重來一次，他不會加入「政府效率部」(DOGE)，寧可專注在自己旗下事業。但他也說，在替納稅人省錢方面，DOGE「多少」有點成就。

「商業內幕」(Business Insider)報導，身兼特斯拉 和SpaceX執行長的馬斯克，在「凱蒂·米勒播客」(The Katie Miller Podcast)節目受訪時，大致上仍為川普 總統具爭議性的DOGE辯護，但是馬斯克感嘆，要快速重塑聯邦政府非常困難；他也坦承，由於在DOGE的工作不受歡迎，他的企業因此受到相當大的影響。

馬斯克表示，當初為了減少政府支出而成立DOGE，他依舊認為是值得的，但不認為自己在川普政府裡工作的幾個月間，DOGE發揮了多大的效果。

馬斯克說：「我們小有成就，在一定程度上是」，「我們取消了許多沒道理、完全浪費的補助，比方說，原本每年可能多達1000億元，甚至2000億元的幽靈款項，光是強制要求提領碼和提領理由，就可阻止款項提撥。」

「商業內幕」日前報導，馬斯克最初宣稱DOGE將替政府省下約2兆元，但在4月改口表示，該部門估計將為2026年度省下近1500億美元。馬斯克在5月底離開DOGE。

DOGE在7月解散前究竟為政府省下多少錢尚不得而知，但根據政治新聞網站Politico在8月的一項分析，經證實被取消的合約與政府減少的支出，合計達14億元。

被問及若時光倒轉，是否會再加入DOGE時，馬斯克說，「我想應該不會。會嗎？我想可能不會，我不知道」，「我應該會發展自己的公司，還有車子—他們(抗議人士)應該就不會燒掉那些車子」。

凱蒂·米勒是白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)的妻子，曾經在馬斯克主導的DOGE擔任顧問。