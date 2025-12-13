消滅DEI 魯比歐令國務院文件換掉Calibri字體 改回新羅馬體

左為CALIBRI字體，右為泰晤士報新羅馬字體；第一排為標準字形，第二排為粗體字。(取材自國務院)

英國廣播公司BBC與衛報報導，根據國務院 一份內部電文，國務卿魯比歐 已下令外交官在官方公文中恢復使用「更正式專業的」泰晤士報新羅馬(Times New Roman)字體，並批評拜登政府改採Calibri字體的決定是一項「浪費資源的多元化(DEI)舉措」。

國務院在前國務卿布林肯任內，於2023年改用Calibri字體，理由是這種現代無襯線字體沒有裝飾性的棱角設計，且為微軟產品的預設字體，對有視力問題的人士更為友好。

但9日發出的電報指出，字體會影響官方文件的專業性，Calibri與傳統襯線字體相比顯得不夠正式。

主題為「回歸傳統」的電報寫道：「為恢復國務院書面工作成果的端莊與專業，並廢除另一項浪費的多元化計畫，國務院正恢復泰晤士報新羅馬體作為標準字體。」並補充指出：「這項格式標準符合總統的美國對外關係聲音一致(One Voice for America's Foreign Relations)的指令，強調國務院在所有溝通中保持統一、專業形象的責任。」

媒體報導，2023年改採Calibri字體是由政府內部的多元化與身心障礙團體所建議。有研究顯示，像Calibri這類無襯線字體讓某些視覺障礙者較易閱讀。

新措施於10日生效，適用於對外與對內的所有文件。一位國務院發言人向BBC表示，改回泰晤士報新羅馬體符合川普「在所有溝通中呈現統一且專業聲音」的使命。發言人指出：「讓國務院的做法與這項標準一致，可確保我們的溝通體現出與政府官方信函相同的尊嚴、一致性和正式性。」

不過，創造Calibri字體的荷蘭設計師德克魯特(Lucas de Groot)接受BBC採訪時表示，這項改變既「令人難過又可笑」。他說：「Calibri的設計是為了在現代電腦螢幕上更容易閱讀，當初就是被選來取代魯比歐現在想回頭使用的泰晤士報新羅馬體。」

字體的更換是川普政府推翻拜登政府措施的最新動作。目前同時身兼國務卿、代理國家安全顧問以及代理國家檔案管理局長三職的魯比歐，正在終止為促進DEI而設立的各項辦公室與倡議，這些措施涵蓋華府以及駐外大使館和領事館。他也終止了對海外DEI項目的援助經費。

來源：國務院