3大因素加持 這個月是買車最好時機

汽車專業網站Edmunds專家分析指出，年底是購買新車的最佳時機，因為經銷商為達成銷售配額推出優惠、即將停產的車型提供庫存清倉優惠、而且新車融資條件優渥等三大因素，打算換車的消費者可以把握機會。

祭折扣衝年度配額

車廠及經銷商都訂有年度銷售目標，12月是全力衝刺期，成了新車和二手車折扣最多的月份；疫情 期間一度顛覆此一定律，但2022 年以來已回穩。

Edmunds數據顯示，12月最後幾天猶如汽車業的清倉倒數計時，經銷商在月度及年度銷售截止日期將屆的雙重壓力下，往往祭出全年最高折扣。

即將停產車型清庫存

新年度即將開始，各品牌新車款陸續登場，許多經銷商展示場上仍積壓一些即將停產的舊款車型，不僅占空間、而且價值不斷下滑，成了必然的促銷重點。更何況在美國某些州，經銷商必須針對截至1月1日當天的庫存貨物價值繳稅，為避免納稅，經銷商拼命趕在12月31日之前將舊車款清倉，在大廳停放至少已經90天的展示車更要速速脫手。

Edmunds網站稱，即將停產的車款通常有更大優惠。買車時如果對配備、內裝或顏色沒有特別要求，可以撿到大便宜，如果喜愛的車型年度變化不大，也能以較低價格買到與新車型差不多的車子。

新車融資優惠加大

除了降價，12月買新車所的融資條件也更優惠。

Edmunds研究顯示，汽車製造商及其金融部門通常在年底清倉甩賣時推出低利、加長促銷期、優惠租賃等方案，好比說，針對符合條件的購車者提供特定車型零利率貸款 ， 與目前動輒6%至7%的標準車貸利率相較，可省下一大筆錢。

此外，經銷商為了年底前清空庫存，可能針對特定車型接受議價；消費者可在瀏覽Edmunds庫存時查看車輛展售天數。

12月購車既能享受更低價格、又可降低貸款成本。不僅買家可獲更大優勢，經銷商也能夠加速出清庫存而降低損失。

在三大因素匯聚下，12月購車優惠特別多；Edmunds提醒消費者盡早開始選購，這樣才能有更多選擇，避免倉促做決定。