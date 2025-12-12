在車裡睡覺竟違法？ 哪裡睡、睡多久…各州規定不同小心收罰單

我的頻道

編譯馬雯婷／綜合報導
在某些州，即使睡在自己的車裡也可能惹上大麻煩。（美聯社）
在某些州，即使睡在自己的車裡也可能惹上大麻煩。（美聯社）

各州的機動車輛交通法規不盡相同。信不信由你，在某些州，睡在自己的車裡可不像赤腳開車那樣，可能讓你惹上大麻煩。

為什麼在車裡睡覺會成為問題？以下是聯邦運輸部、法律資料來源，以及汽車保險公司針對「在車內睡覺」所提供的重要資訊。

在停放於正確位置的汽車裡睡覺，本身並不會觸犯聯邦法律。但「你在哪裡睡」以及「睡多久」，可能會決定你會不會收到一張讓荷包大失血的罰單

駕駛人想在汽車裡休息的原因很多，例如長途駕駛的疲勞。然而，有些州對此有嚴格規定。例如，在田納西州的休息站，禁止過夜停車。根據田納西州交通廳對遊客歡迎中心與公路休息站的規定，車輛不得停留超過兩小時。

沒錯，即使是專門設立的休息區，有些州仍然限制車輛停留時間。田納西州的停留時間限制是全美最短之一；相較之下，德州的州際公路休息站則允許停留長達24小時，包括過夜。

此外，一些大城市也明文禁止在公有或私人土地上睡在車裡。根據Allstate保險集團旗下的Direct Auto Insurance，這表示即使是在公有或私人停車場過夜，也可能是不合法的。

沃爾瑪常被視為「過夜停車天堂」，但對於是否允許露營車或汽車在停車場過夜並沒有全國...
沃爾瑪常被視為「過夜停車天堂」，但對於是否允許露營車或汽車在停車場過夜並沒有全國一致的政策，一切還是以門市所在地的法律為準。（美聯社）

那麼，對駕駛人友善、常被視為「過夜停車天堂」的沃爾瑪商店，又是什麼立場？

由於商店規定不能凌駕州法而單獨制定過夜停車規則。沃爾瑪對於是否允許露營車(RV)或汽車在停車場過夜並沒有全國一致的政策。根據沃爾瑪官網的FAQ，是否允許RV停留，是由各門市經理依據停車空間與當地法規自行決定。

因此，不論是公有或私人停車場的相關規定，也同樣適用於沃爾瑪停車場。即使某些門市經理願意讓你在車內休息，你仍可能因違反當地的逗留(loitering)法規而受到處分。

根據全國律師目錄平台LawInfo.com的資訊，如果你在禁止車內睡覺的州被執法人員發現，可能會收到罰單或被引用相關條文加以處分。若你處於酒醉狀態，情況更嚴重，只要執法人員能證明你有「意圖」在酒醉狀態下駕車，就可能構成犯罪。因此，最好的做法就是事前規畫，避免讓自己陷入危險或違法的情境。

國家公路交通安全管理局(NHTSA)則提供有關疲勞駕駛的建議，指出駕駛若感到疲倦，可喝咖啡並在指定休息站小睡20分鐘。NHTSA強調，充分休息是避免疲勞駕駛的關鍵，而疲勞駕駛可能導致致命後果。

