長女症候群 早熟當母親助手有關？

在艱困環境下孕期承受壓力的母親，會讓女兒情緒更快發展成熟、更快社會化。（美聯社）

由洛杉磯加州大學 (UCLA)領導的研究團隊發現，在特定情況下，家中長女傾向更早成熟，進而能協助母親照顧年幼手足。這個「長女症候群」(eldest daughter syndrome)雖屬於大眾心理學的用語，是在「精神疾病診斷準則手冊」(DSM)找不到的症狀，但新研究顯示，這個「偽症候群」背後可能比想像中更有科學根據。

哈芬登郵報(HuffPost)報導，這項研究進行了長達15年的追蹤調查，從母親懷孕到兒女青少年時期，其結果發表在「心理神經內分泌學」（Psychoneuroendocrinology）期刊。研究人員在南加 州的兩家婦產科診所調查前來接受常規懷孕初期產前檢查的女性。

子女方面，研究人員分別測量了腎上腺和性腺發育的青春期特徵，還測量了童年逆境，納入會與早熟或青春期徵兆相關的其他因素，例如五歲前父母去世或離婚、七至九歲時缺乏父親角色、家庭經濟不穩。

研究人員發現，長女提早出現腎上腺皮質機能初現的情況，也就是腎上腺青春期（adrenal puberty），與母親在孕期承受高度壓力相關。腎上腺青春期會出現皮膚變化如青春痘與體毛，同時大腦也會發生變化，這是被認為能促進社會與認知能力的發育期；換句話說外表生理變化，也與情緒成熟密切相關。

研究共同作者之一、麥賽德加大(UC Merced)心理學助理教授漢霍布魯克(Jennifer Hahn-Holbrook)表示，在艱困環境下孕期承受壓力的母親，會讓女兒情緒更快發展成熟、更快社會化，是一種演化上的適應優勢，「這能讓母親更快擁有一位小幫手，協助她們在惡劣環境中讓第二、三胎存活下來。」

而腎上腺青春期並不包括女孩的乳房發育或月經初潮，研究指出這只是說女孩在心理上已成熟到足以照顧弟妹，但尚未具備生育能力；因為若她們能生育，注意力可能會被分散，不利於她們扮演長女的協助角色。