長女症候群 早熟當母親助手有關？

編譯廖振堯／綜合報導
在艱困環境下孕期承受壓力的母親，會讓女兒情緒更快發展成熟、更快社會化。（美聯社）
在艱困環境下孕期承受壓力的母親，會讓女兒情緒更快發展成熟、更快社會化。（美聯社）

洛杉磯加州大學(UCLA)領導的研究團隊發現，在特定情況下，家中長女傾向更早成熟，進而能協助母親照顧年幼手足。這個「長女症候群」(eldest daughter syndrome)雖屬於大眾心理學的用語，是在「精神疾病診斷準則手冊」(DSM)找不到的症狀，但新研究顯示，這個「偽症候群」背後可能比想像中更有科學根據。

哈芬登郵報(HuffPost)報導，這項研究進行了長達15年的追蹤調查，從母親懷孕到兒女青少年時期，其結果發表在「心理神經內分泌學」（Psychoneuroendocrinology）期刊。研究人員在南加州的兩家婦產科診所調查前來接受常規懷孕初期產前檢查的女性。

子女方面，研究人員分別測量了腎上腺和性腺發育的青春期特徵，還測量了童年逆境，納入會與早熟或青春期徵兆相關的其他因素，例如五歲前父母去世或離婚、七至九歲時缺乏父親角色、家庭經濟不穩。

研究人員發現，長女提早出現腎上腺皮質機能初現的情況，也就是腎上腺青春期（adrenal puberty），與母親在孕期承受高度壓力相關。腎上腺青春期會出現皮膚變化如青春痘與體毛，同時大腦也會發生變化，這是被認為能促進社會與認知能力的發育期；換句話說外表生理變化，也與情緒成熟密切相關。

研究共同作者之一、麥賽德加大(UC Merced)心理學助理教授漢霍布魯克(Jennifer Hahn-Holbrook)表示，在艱困環境下孕期承受壓力的母親，會讓女兒情緒更快發展成熟、更快社會化，是一種演化上的適應優勢，「這能讓母親更快擁有一位小幫手，協助她們在惡劣環境中讓第二、三胎存活下來。」

而腎上腺青春期並不包括女孩的乳房發育或月經初潮，研究指出這只是說女孩在心理上已成熟到足以照顧弟妹，但尚未具備生育能力；因為若她們能生育，注意力可能會被分散，不利於她們扮演長女的協助角色。

在這類「父母化」情況中，身為哥哥的長子似乎不受影響。研究人員並未在男孩或非長女的女兒，中發現同樣的結果。漢霍布魯克說，「我們沒有在身為長子的男孩中發現這種效應，可能是男孩在直接照顧弟妹方面的參與較少，因此母親在加速他們的社會性青春期發展上，缺乏相同的適應性誘因。」

在特定情況下，家中長女傾向更早成熟，進而能協助母親照顧年幼手足。圖為颶風過後，一...
在特定情況下，家中長女傾向更早成熟，進而能協助母親照顧年幼手足。圖為颶風過後，一對姐弟到公共用井取水。（美聯社）

加州大學 南加 洛杉磯

