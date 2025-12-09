感恩節志工潮 研究：回饋行善是人類本性

我的頻道

編譯莊瑞萌／綜合報導
志工準備把節日花環放在阿靈頓國家公園的墓碑前。(美聯社)
志工準備把節日花環放在阿靈頓國家公園的墓碑前。(美聯社)

在美國，感恩節到年底這段期間，不但大家互相送禮、寄賀卡，食物銀行、為長者送餐的服務機構及各類慈善團體也迎來志工潮。不過，研究指出，出於感恩而回饋行善是人類本性，一年當中的任何時候都是投入志工服務的好時間。

美聯社報導，德爾格羅索(Alfred Del Grosso)每周都會到「牧者的餐桌」(Shepherd's Table)食物銀行擔任午餐時段志工。他說，「我感覺自己與社區有更深的連結。」研究人類演化和社會心理學的學者更指出，回饋他人其實深植於人類本性。貝勒大學(Baylor University)心理學家施尼特克(Sarah Schnitker)說，「當我們對自己所擁有的一切心懷感激時，這會激勵我們為那些曾幫助過我們的人以及新認識的人做善事。」

志工在鹽湖城的食物銀行幫忙。(美聯社)
志工在鹽湖城的食物銀行幫忙。(美聯社)

維吉尼亞大學發展心理學家瓦伊許(Amrisha Vaish)指出，世界各地的文化幾乎都有類似的「施予季節」或相關節慶，「在印度教，排燈節(Divali)是人們送禮、向他人表達意義與心意的時刻。」穆斯林以開齋節(Eid al-Fitr)作結束的齋月(Ramadan)，則是反思、感恩和行善的時間。

瓦伊許說，這些宗教及非宗教的服務行動，都有助於強化人類天生的合作傾向。她指出，「在數十萬年的進化過程，我們必須學會合作，才能共同努力讓我們這個物種存續下來。」

楊百翰大學(Brigham Young University)發展心理學家尼爾森(Jenae Nelson)表示，「在個人層次上，給予、擔任志工與慷慨，能提升我們生命中的意義感與使命感。」有時人們會感受到來自多巴胺短暫刺激的「助人者愉悅」(helper's high)，但同時還有一種更深層次的獎勵，藉由幫助他人並相信微小的行動能夠改變世界，幫助我們的生活建立目標和意義。

密西根州奧瓦索的米雅・塞倫(Mia Thelen)從護理工作退休後，開始為美國紅十字會擔任志工。她最初是在捐血活動期間負責接聽辦公室電話，之後逐漸承擔更多組織與行政方面的工作。

「讓他人的生活變得稍微容易一點，是很好的時間運用方式，」塞倫說。「我想做一些能幫助社區的事。而且我學到了很多：電腦技能、溝通技巧，此外我有很棒的志工同伴們。」她很享受與鄰里變得更緊密連結的感覺。

另一項常見的節慶傳統，就是寄送賀卡給家人與老朋友，其實也提供了一個增進或更新社會關係的機會。西門菲莎大學(Simon Fraser University)社會心理學家艾克寧(Lara Aknin)的研究顯示，「人們實際上非常猶豫是否要聯繫老朋友，擔心會造成負擔或不便，」但相反地，「收到老朋友消息的人，都表示這是非常正面的體驗。」

所以她說，現在就寫張卡片或打通電話，以假期作為重新聯繫的理由，一起與老友分享笑聲或來一杯溫暖的熱飲。

第一夫人梅蘭妮亞．川普參加寫卡片問候軍人的活動。(美聯社)
第一夫人梅蘭妮亞．川普參加寫卡片問候軍人的活動。(美聯社)

