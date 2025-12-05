我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

多校AI篩選大學申請資料 影響評估

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新墨西哥州一名高中英語教師(左下)向學生講解如何填寫大學申請書和撰寫個人自述；卻有愈來愈多高等學府使用工智慧工具篩選、分析申請者資料。(美聯社)
新墨西哥州一名高中英語教師(左下)向學生講解如何填寫大學申請書和撰寫個人自述；卻有愈來愈多高等學府使用工智慧工具篩選、分析申請者資料。(美聯社)

莘莘學子申請大學時向來都知道不可以、也不應該藉助人工智慧(AI)撰寫申請文及個人自述，但如今愈來愈多高等學府卻使用AI篩選並分析申請者資料，直接影響評量結果。

大學招生主管表示，AI工具融入申請篩選分析流程，是個敏感議題，各校未必樂於談論；但不可否認，高等教育是AI迅速取代人類任務的行業之一。

有些學校悄悄將AI引入， 另有學校大力宣傳AI潛力，聲稱可加速審核、縮短處理時間、有時比人類表現得更好。維吉尼亞理工學院(Virginia Tech)副教務長埃斯皮諾薩(Juan Espinoza)說，人的狀態起起伏伏，AI始終保持穩定。

維吉尼亞理工學院今年秋季推出AI論文閱讀器，幫助篩選數萬份申請書，可望在1月下旬就通知錄取結果，較往年提前一個月。

各校強調，並非依賴AI決定錄取與否，而用來審核成績單、簡化資料輸入。但AI確實也在評估方面發揮作用，有些錄取標準很高的學校，藉助AI檢視學生高價委託升學顧問精心準備的申請資料。

加州理工學院(California Institute of Technology)招生主任帕利(Ashley Pallie)說，該校秋季推出AI工具，用以評估入學申請所附研究計畫的真實性，

美國大學招生諮詢協會(NACAC)招生實踐委員會主席巴塔查里亞(Ruby Bhattacharya)說， 今秋更新道德指南，新增AI章節，敦促各校確保AI應用符合透明、誠信、公平和尊重學生尊嚴的價值觀。

有些學校因使用AI審核入學申請而遭抨擊。教堂山北卡羅萊納大學(The University of North Carolina at Chapel Hill)是一例；該校受抨擊後在官網對AI所扮演的角色加以說明，強調每份申請都由經嚴格訓練的人員全面評估。

維吉尼亞理工學院AI論文閱讀器耗時三年開發完成，將僅用於確認閱讀人員的作文評分；如果AI和人工閱讀者的滿分12的評分相差超過2分，將由第二位閱讀者介入。

自從入學審核不再強制要求提供SAT成績之後，維吉尼亞理工學院申請人數激增，去年新生名額7000人，申請人達5萬多、創紀錄，動員200人審閱仍難負荷，被迫延後通知錄取結果。AI可在不到一小時內審閱約25萬篇文章、人工平均每篇閱讀2分鐘，依去年申請量推估，藉助AI至少省了8000小時。

對某些學校來說，AI應用是十分敏感的話題。但一些學校藉助AI對成績單、課外活動和推薦信提出摘要，讓真人更容易理解學生。

AI 維吉尼亞 加州

上一則

8年前柯州華裔少女家中被燒死懸案 警求線索 再度公布3嫌照片

下一則

5年前國會暴動前夕放炸彈案 逮捕一嫌 FBI重新布局後破案

延伸閱讀

菁英高中輔導界雙雄攜手——為高中生拆解「大學申請陷阱」 世界日報麥當勞教育博覽會吸引家長學生熱烈參與

菁英高中輔導界雙雄攜手——為高中生拆解「大學申請陷阱」 世界日報麥當勞教育博覽會吸引家長學生熱烈參與
紐約生存手冊／大學儲蓄計畫 開戶獎助金100元

紐約生存手冊／大學儲蓄計畫 開戶獎助金100元
掃描作文、查成績單 大學招生引進AI協助加快審核

掃描作文、查成績單 大學招生引進AI協助加快審核
台大研究所正取生「放棄報到」 竟是大學同學偷資料搞鬼

台大研究所正取生「放棄報到」 竟是大學同學偷資料搞鬼

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。示意圖（美聯社）

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

2025-12-02 10:38
越來越多戰後嬰兒潮世代老年人基於稅務考量沒有在退休之後「大屋換小屋」(downsize)，選擇在家終老並且把房子當做遺產留給兒女，到時候孩子繼承房子，反而可以少繳一些稅。路透

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

2025-12-03 10:54
本季以來最冷空氣將覆蓋大平原、中西部、五大湖區和東北部地區，可能會打破數十項每日最低氣溫紀錄。(美聯社)

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

2025-12-03 20:04
「股神」巴菲特(Warren Buffett，右)和數十年好友、波克夏投資集團副董事長孟格(Charlie Munger，左)。美聯社

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

2025-11-27 12:09
19歲女學生安妮‧露西亞‧羅培茲‧貝洛沙，因非法居留，前往波士頓機場準備搭機時被聯邦移民幹員逮捕。(美聯社)

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

2025-12-03 09:54

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...