家長鼓勵 青少年紛紛進軍股市 為將來買房、退休做準備

記者顏伶如／綜合報導
美國青少年在家長鼓勵之下紛紛進軍股市，為將來買房、退休預做準備。（美聯社）
美國青少年在家長鼓勵之下紛紛進軍股市，為將來買房、退休預做準備。（美聯社）

華爾街日報報導，如今美國青少年在家長鼓勵之下紛紛進軍股市，為將來買房、退休預做準備。金融服務機構嘉信理財(Charles Schwab)2024年調查報告指出，Z世代(Gen Z)投資人平均是在19歲開始買股票，比千禧世代(Millennials)投資人開始買股票的年紀小了六歲。根據規定，年滿18歲才能自行開立金融帳戶，但未成年兒童可透過託管帳戶由父母幫忙操作投資。

Greenlight是一個讓兒童在父母許可下進行投資的平台。該公司表示，上個月由未成年人主導的交易筆數比兩年前增加了77%。

與民眾對魯莽交易者追逐迷因股的印象相反，許多美國年輕人正以比他們年長數十歲的投資者更具耐心與穩健的方式，來應對今年的市場波動。一些已建立投資組合的青少年，開始為買房等重要財務里程碑存錢。根據佛蒙特州威奴斯基高中(Winooski High School)個人理財課教師波奎特(Courtney Poquette)的說法，提早退休也是學生最愛討論的話題之一。

報導指出，19歲的鄭優優(Yoyo Zheng，音譯)在曼哈頓唐人街長大，從小幫身為移民的父母翻譯稅表，也注意到同學住家環境比自己家裡好。

目前在大學主修金融與會計的鄭優優說，高中時在金融課學到如何投資，看到股票模擬遊戲裡虛擬成本10萬元變成30元，讓她感到非常驚奇。她說，由於父母財務狀況常常不穩定，「我覺得有責任實現財務穩定」。

今年2月，鄭優優把在餐廳及眼科診所打工賺得的工資存款拿來買股票，在一波晶片產業上漲期間，選擇與人工智慧(AI)有關的企業股票，例如Nvidia(輝達，另譯英偉達)、超微(Advanced Micro Devices)等，投資組合(portfolio)大約25%則購買比特幣做為長期賭注。

兩個月後，川普總統宣布關稅措施，股市應聲下跌，鄭優優股票縮水近2000元。菜鳥投資者可能因此被嚇跑，但鄭優優說，父親早就告訴她：「不能盲目相信市場。」

鄭優優繼續持有股票，後來市場恢復，讓她相信自己做對了。她表示，希望投資能用來繳某部分的大學學費，甚至存錢做為購買公寓的頭期款。

13歲麻州女孩米蘇‧波比(Mizu Pope)還沒有資格投票或開車，但已經可以在母親允許下買賣股票。波比喜歡購買自己使用產品的公司股票，例如網飛(Netflix)、麥當勞(McDonald's)。她說：「我只想看看這是怎麼一回事，看看我能賺多少錢。」波比是在母親建議下開始學習操作股票，把幫鄰居推垃圾筒在路邊的打工所得用來投資。

Z世代投資人平均是在19歲開始買股票,比千禧世代投資人開始買股票的年紀小了六歲。(美聯社）

