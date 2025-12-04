巴菲特故友 晚年投資煤炭大賺5000萬

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
孟格晚年飽受病痛折磨。圖為他2019年5月參加波克夏公司股東大會。（路透）
孟格晚年飽受病痛折磨。圖為他2019年5月參加波克夏公司股東大會。（路透）

「股神」巴菲特(Warren Buffett)數十年好友、波克夏投資集團(Berkshire Hathaway)副董事長孟格(Charlie Munger)2023年11月底以99歲高齡辭世，華爾街日報26日獨家報導，孟格人生最後幾年有著許多不為人知的故事，包括對不被看好的產業大膽投資而獲利5000萬，建立了令人意料之外的友誼，健康方面則飽受病痛折磨。

孟格在加州蒙特西度(Montecito)豪宅區海景地段親手設計了一整個有門禁的高檔社區，當地民眾稱為「孟格村」(Mungerville)，但他晚年卻選擇住在洛杉磯漢考克公園(Hancock Park)的老家。由於家裡沒有冷氣，三年前一波波熱浪來襲，親友紛紛為孟格送電子風扇還有袋裝冰塊到家裡的書房。孟格對於住在老家甘之如飴，因為朋友都在附近，也能方便處理正在進行中的幾項計畫。

孟格協助巴菲特把波克夏擴展為規模破兆的投資王國堪稱眾所周知，但孟格人生最後篇章則罕為人知。大約60年的歲月裡，孟格一直不喜歡煤炭股，但過世前一年卻購買煤炭公司康索爾能源(Consol Energy)股票，後來又買煤炭供應商阿爾法冶金資源公司(Alpha Metallurgical Resources)股票。友人透露，到了孟格過世時，康索爾股價已經翻倍，阿爾法股價上揚，合計獲利超過5000萬。

孟格81歲時，遇到17歲鄰居麥耶爾(Avi Mayer)前來敲門，送上包含「摩西五經」(Five Books of Moses)的希伯來文典籍。麥耶爾對孟格說，因為有注意力不足過動症(ADHD)，在學校遇到問題，沒有安全感，朋友都上大學但自己卻沒有，前途茫茫。

後來孟格花時間跟麥耶爾相處，支持麥耶爾不上大學。麥耶爾與童年好友合創的房地產投資公司艾夫頓房地產公司(Afton Properties)獲得孟格支持並加入，三人在南加州購買大約1萬棟花園式公寓，成為加州持有低層樓公寓數量最多的業主。如今艾夫頓房地產是市值30億的公司。

孟格晚年雖然減少參與波克夏決策，2023年持股仍有22億元。孫媳惠妮‧傑克森(Whitney Jackson)說，孟格每隔一、兩周都跟住在內州奧馬哈的巴菲特打電話，由於兩人都有重聽，溝通頗為困難。她說：「兩人講電話都用喊的，原本要講機密，所有人卻在1哩外都能聽得到。」

人生最後十年，孟格飽受病痛折磨卻僅透露給極少人知道。早在1978年，孟格就因白內障手術失敗導致左眼失明，2014年右眼視神經也出現問題。由於行動不便，2016年左右孟格無法再打高爾夫球，走路要靠拐杖。

「股神」巴菲特和好友孟格(左)晚年打電話，因兩人都有重聽，溝通頗為困難。（美聯社...
「股神」巴菲特和好友孟格(左)晚年打電話,因兩人都有重聽,溝通頗為困難。（美聯社）

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

波克夏買Alphabet顯示「股神」押寶AI？恐非巴菲特的決定

巴菲特連3年狂賣股 股神泡沫警語失準了嗎？

