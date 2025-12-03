跨州、跨國物種交換 野生火雞復育成功

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
新罕布夏州透過跨州「物種交換」，成功復育野火雞。圖為一群野火雞聚集在新罕布夏州東德瑞的草坪上。（美聯社）
新罕布夏州透過跨州「物種交換」，成功復育野火雞。圖為一群野火雞聚集在新罕布夏州東德瑞的草坪上。（美聯社）

野生火雞在北美的復育成果被視為生態保育領域罕見的重大成就，其關鍵在於跨州甚至跨國的「物種交換」，意外將火雞推向保育工作的核心。

美聯社報導，國家野生火雞聯合會(National Wild Turkey Federation，NWTF)統計，野生火雞族群的數量於19世紀末曾因過度獵捕與棲地流失，一度驟減到僅剩數千隻。

遍布美加、墨西哥

各單位透過多元保育方式，以及後期證實有效的「捕捉和轉移」(trap-and-transfer)計畫，成功提高野生火雞數量至約700萬隻，分布地區遍布美國49州、加拿大和墨西哥。

NWTF西部地區保育主任多爾西(Patt Dorsey)表示，1940年代至1950年代的農場圈養復育成效有限，人工飼養的火雞在野外很難生存。

科學家後來改從健康火雞族群捕捉野生火雞，再將其遷往其他地區以重建族群的模式，並藉由跨機構合作交換物種，交換彼此所需的生態資源。多爾西說，研究野生動物的生物學家，為了保育有各種創意招數。

梭鱸換火雞 物種多元

各州交換的物種多元，如奧克拉荷馬州以梭鱸(walleye)和草原雞(prairie chickens)換取阿肯色州與密蘇里州的火雞，科羅拉多州則以山羊交換愛達荷州的鳥類。

除了美國各州的物種交換，國際合作也扮演要角；加拿大安大略省過去用駝鹿、水獺與鷓鴣等物種，換得來自美國六個州274隻火雞，為跨境復育奠定基礎。

盛產火雞的西維吉尼亞州在物種交換行動中扮演要角，該州自然資源部專家霍莉·莫里斯(Holly Morris)表示，火雞就像交換保育成果的「貨幣」，凸顯各州齊心促進本土物種復育的目標。

1969年，西維州曾以26隻火雞交換新罕布夏州的25隻漁貂(fisher)，兩州之後另互換水獺與鵪鶉。

新罕布夏州的復育歷程極具代表性，該州的野生火雞曾消失逾百年，第一批由西維州引進的火雞不幸在寒冬中「全軍覆沒」，1975年再度從紐約州引進火雞，接下來數十年，當局小心管理，把火雞群移往州內不同地區數十次，終於順利適應並在新罕州各地「開枝散葉」。

新罕州漁獵部生物學者埃林伍德(Dan Ellingwood)指出，數十年來經過多次遷徙與管理，如今新罕州的火雞族群已成長至約4萬隻，「遠高於當初預期」；這也證明了火雞具備強大適應力，足以應對氣候與環境變化。

確保原生種生生不息

保育人士認為，火雞的重要性不只是感恩節的重要佳餚，更因為牠是掠食者也是獵物，有助維持生態系的健全發展。此外，確保原生物種生生不息也很重要。

多爾西強調，火雞復育的效益不僅限於單一物種，「許多保育成果都是藉著野火雞完成」，各州也因此得以同步推動其他地方物種的復育計畫。

奧克拉荷馬州曾以草原雞(圖)換取其他州的火雞。（美聯社）
奧克拉荷馬州曾以草原雞(圖)換取其他州的火雞。（美聯社）
新罕布夏州1969年以25隻漁貂（圖）交換西維州26隻火雞。（美聯社）
新罕布夏州1969年以25隻漁貂（圖）交換西維州26隻火雞。（美聯社）

