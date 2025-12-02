我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

「韓妝」征服美國 進口量超越法國美妝品

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在網紅帶動下，加上零售商推波助瀾，如今韓妝(K-beauty)已在美國主流美妝市場占得一席地。(路透)
在網紅帶動下，加上零售商推波助瀾，如今韓妝(K-beauty)已在美國主流美妝市場占得一席地。(路透)

俗稱「韓妝」(K-beauty)的南韓化妝品原本只有小眾愛好者，但由於近來在TikTok、Instagram等影音社群媒體瘋傳之下吸引了多元消費族群，再加上零售商積極展售推波助瀾，如今已在美國主流美妝市場占得一席地。

全美最大美妝用品零售商Ulta、全球知名美妝零售業者絲芙蘭(Sephora)以及連鎖零售業者沃爾瑪(Walmart)、好市多(Costco)都順應消費者需求而積極展售韓妝商品。

市場研究公司尼爾森IQ(NielsenIQ)預估，2025年韓妝在美銷售額將超過20億元，較去年成長37%以上，遠超過全美美妝市場個位數成長率。

臉部保養品最受歡迎

儘管貿易局勢緊張導致供應鏈複雜化，韓妝成長動能依舊強勁。韓國政府數據顯示，2025年上半年，韓妝出口達55億元、創歷史新高，年增率將近15%，已超越法國成為美國化妝品的最大供應者。

臉部保養品是韓妝進軍美國市場的主力，護髮品則成長得最快。

為搶搭韓妝風潮，零售商競相推出商品，市場爭奪戰開打。

在全美有1400多家門市的Ulta於今年7月推出韓妝品專區「K-beauty World」，主打韓國品牌和科技產品；在全美大型零售商中，目前僅Ulta銷售美妝科技公司Medicube的產品。

Ulta的2025年第一季財報顯示，韓國保養品銷售成長38%，新的韓妝合作關係是推動公司第二季獲利超出華爾街預期的要因。

零售商設韓妝品專區

絲芙蘭也積極掌握商機，位於紐約市時報廣場(Times Square)的旗艦店有一整面牆展售韓妝商品，並獲得韓國傳統品牌韓律(Hanyul)和敏感肌品牌Aestura在美獨家發售權。

大型零售商也不落人後。好市多、沃爾瑪競相擴大產品種類，新增精華液、精華素、面膜等產品。

就韓妝熱潮帶動下，被譽為「首爾絲芙蘭」的韓國最大連鎖藥妝業者Olive Young準備明年在加州洛杉磯開設美國第一家門市；專賣亞洲美妝品的零售業者Sukoshi也積極擴張，計畫明年在西雅圖、邁阿密和德州奧斯汀等大城市開設20家新店面。

今年春天，消費者為因應關稅造成漲價。爭相囤積韓妝熱門品，不過，韓國品牌業者目前暫時承擔關稅，價格相對持穩。

川普總統與韓國政府10月達成協議，將進口稅率從4月宣布的初版25%縮至15%。

零售商 零售業 好市多

上一則

迎合川普審美？華府女高層流行「海湖莊園臉」 肉毒桿菌不能少

下一則

「網路星期一」估消費142億元 較去年增6.3%

延伸閱讀

香港火災同悲 美香港總商會發動捐款到災區

香港火災同悲 美香港總商會發動捐款到災區
替美訓練勞工換取降關稅？台政院：不在談判條件中

替美訓練勞工換取降關稅？台政院：不在談判條件中
股市黃金雙漲 美國富豪追捧高檔珠寶

股市黃金雙漲 美國富豪追捧高檔珠寶
美委積怨 川普證實與馬杜洛通話 未透露內容細節

美委積怨 川普證實與馬杜洛通話 未透露內容細節

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
田納西州Red Ginger Buffet中餐館華人老闆夫婦因承認涉及多項移民重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高額罰款。(截自谷歌地圖)

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

2025-11-25 11:11
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

2025-11-26 08:25
「股神」巴菲特(Warren Buffett，右)和數十年好友、波克夏投資集團副董事長孟格(Charlie Munger，左)。美聯社

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

2025-11-27 12:09
美國國籍暨移民局（U.S. Citizenship and Immigration Services）。（美聯社）

拜登任內進入美國的難民必須重新審查 綠卡申請暫停

2025-11-26 10:25

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險