她8歲發明冰淇淋桌遊 現在14歲不僅獲獎還忙出貨

編譯廖振堯／綜合報導
發明冰淇淋主題桌遊Drizzle的14歲新澤西少女波希·亞賽蒙和她的寵物貓費茲傑羅。(取自店商平台Etsy網頁)
發明冰淇淋主題桌遊Drizzle的14歲新澤西少女波希·亞賽蒙和她的寵物貓費茲傑羅。(取自店商平台Etsy網頁)

不久前，波希·亞賽蒙(Persy Arcement)的家人還在想著如何賣出堆滿車庫的數千盒滯銷桌遊。現在，這個冰淇淋主題的小遊戲「Drizzle」不但熱銷一空，還努力趕工應付爆量訂單。

華爾街日報日前報導，這名14歲新澤西少女參加11月9日在芝加哥舉行的玩具遊戲展(Chicago Toy & Game Fair)，一舉拿下年度青年發明家等兩個獎項，並與多家玩具商、桌遊出版商討論Drizzle的授權事宜，進行了一系列會議。亞賽蒙表示，「我從未想過當我還是個八歲小女孩時，拿著一張護貝紙、一些在家裡找到的隨機骰子，之後會發生這樣的事情。」

亞賽蒙八歲時正值新冠疫情初期，她被困在家中期間發明了這款桌遊。Drizzle結合了運氣和策略，需要擲八顆不同顏色的骰子，決定玩家如何裝飾冰淇淋甜筒，再紀錄於計分卡上，最高分者獲勝，一盤遊戲只要約15分鐘左右。她的家人和朋友都非常喜歡玩這款遊戲，她的父親恩里克(Erich Arcement)去年投資了5萬元，找人專業設計、訂製了3000套遊戲送到他們家。

他們成功地將一部分遊戲賣給一些小商店、在當地活動中以及透過公司網站「Fitz and the PEA」在網上銷售，該網站以亞賽蒙和她的寵物貓費茲傑羅(Fitzgerald)命名。生意起初小有斬獲，但成堆的箱子到11月初仍然占據了恩里克曾經停放皮卡車的車庫。直到亞賽蒙獲獎和媒體關注後，訂單開始湧入。恩里克現在不用再擔心清理庫存，新的煩惱是要怎麼包裝和寄送這麼大量的訂單。

當這家人還在芝加哥時，鄰居們就開始自告奮勇到亞賽蒙家的車庫，幫忙組裝紙箱、包裝遊戲。恩里克預約了美國郵局的取件服務，12日一輛卡車和一名郵差來載走了400多套，騰出一大塊空間，亞賽蒙的母親奈利娜(Nerina Garcia-Arcement)大受感動，直呼「人們真是太好了。」

在芝加哥展覽，亞賽蒙跟玩具業高層、遊戲設計師及發明家交談，包括明尼蘇達州前政治家、發明了經典桌遊Sequence的路特(Doug Reuter)；也會見了Gray Matters Games、玩具巨頭孩之寶(Hasbro)等六家公司，接下來的兩周還將會與更多出版商會面。

Drizzle玩法簡單，八顆不同顏色的骰子決定玩家如何裝飾冰淇淋甜筒，再紀錄於計...
Drizzle玩法簡單，八顆不同顏色的骰子決定玩家如何裝飾冰淇淋甜筒,再紀錄於計分卡上,最高分者獲勝,一盤遊戲只要約15分鐘左右。(取自店商平台Etsy網頁)

