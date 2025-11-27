寄支票繳稅遭盜領 「兌現金額正確」通報太晚錢討不回

紐約州法明維爾居民李普曼把要寄給國稅局的支票放進設置於當地郵局門口的藍色郵筒，幾周之後卻發現支票遭到攔截、篡改之後被人盜領。（示意圖，路透）

紐約州 法明維爾(Farmingville)居民李普曼(Ed Lippman)今年3月把要寄給國稅局 (IRS)的3912元支票放進設置於當地郵局門口的藍色郵筒，幾周之後看到支票已兌現，但後來進一步查看才發現，支票遭到攔截、篡改之後被人盜領，求助金融機構得到回答是，時間拖太久才通報問題，無法受理詐騙申訴。

李普曼日前接受紐約州長島地方電視台News 12專訪時說，繳稅支票竟遭到篡改，金額被人盜領。他說，原本支票是開給財政部，結果被人塗改，寫上陌生人的名字，把錢領走。

李普曼向所屬銀行四葉信用合作社(Four Leaf Credit Union)求助，卻遭到拒絕，理由是時間拖太久才通報。他表示，一直沒有注意到出現問題是因為支票兌現金額是正確的。他說，希望自己的慘痛經驗能讓其他納稅人提高警覺。

李普曼表示，支票是從法明維爾郵局(Farmingville Post Office)門口的藍色郵筒寄出，四葉信用合作社客服人員告知，由於遭篡改的支票是在美國銀行( Bank of America)兌現，已經向美國銀行提出申訴，在申訴案件結束之前，他的損失金額無法得到補償。

國稅局通知李普曼必須在180天內補繳稅款，否則就要加計罰款。全案仍由美國郵局督查處(U.S. Postal Inspection Service)調查中。