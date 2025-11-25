移民學生從2萬人減少到2550人 多所學校預算告急 恐裁教師

聖地牙哥「柏金斯小學」校長赫南德茲(左)看著空蕩的教室說，往年都有數十名來自拉丁美洲的新學生入讀，今年卻沒有人。(美聯社)

在川普政府強力掃蕩移民 下，全美各地學校的移民學生大減，從佛州邁阿密、乃至於加州聖地牙哥都面臨同樣處境。

移民學生人數減少的主因來自越過邊境進入美國的人數大減，無論小鎮或大城市學校都反映，新生人數比往年減少。

以佛州的邁阿密-戴德郡公校學區 (Miami-Dade County Public Schools)為例，本學年迄今約2550名學生來自其他國家，比去年近1萬4000人明顯減少，更低於前年的2萬多人。入學人數下降導致該學區年度預算減少約7000萬元，須緊急因應。

移民學生人數減少讓許多傳統公校原本就面臨的招生壓力雪上加霜；在人口結構變化、學生選擇擇私校和在家自學等其他方式下，傳統公校入學人數走下坡。近年拜新移民之賜，提振入學人數、引入教育經費。

在阿拉巴馬州北部，阿爾伯特維爾市學區(Albertville City Schools)學監里夫斯 (Bart Reeves) 見證當地經濟與西語裔人口共增長，數十年來，家禽加工廠一直吸引大量西語裔。該學區有阿州最大的西語裔學生族群之一，60%學生是西語裔，但當地一所高中附設的新住民學校今年並未招收任何新生。

里夫斯說，邊境關閉導致移民學生減少，預算將連帶受影響，恐將裁減約12個教職。

美國移民人數下降趨勢，已反應在今夏的學校註冊人數上。

丹佛公校學區(Denver Public Schools)今夏招收400名新移民學生，遠少於一年前的1500名；芝加哥郊區的沃基根社區60聯合學區(Waukegan Community Unified School District 60)新移民學生人數減少100人；德州休士頓獨立學區(Houston Independent School District)關閉專收新移民兒童的美洲新移民學校(Las Americas Newcomer School)，該校今年招生人數從去年111人驟降至21人。

麻州波士頓郊區切爾西(Chelsea)一直是新移民聚集地，變化更明顯。切爾西公校系統有6000名學生，吸引許多尋求可負擔住房的中美洲人，但今年不同，往年湧入的大量新移民不再出現。切爾西公校今年招收152名新移民學生，遠少於去年夏季的592人，另外1月以來已有844名學生退學，比去年同期805人多，約四分之一返回祖國。