8旬婦鐵人3項完賽 創最高齡紀錄

80歲的娜塔莉·格拉博參加上個月在夏威夷科納舉行的鐵人世界錦標賽，以以16小時45分26秒完成海泳、自行車和馬拉松三項比賽，創下紀錄。(取自Natalie Grabow臉書)

今年10月11日在夏威夷 科納(Kona)舉行的鐵人世界錦標賽(Ironman World Championship)，來自新澤西州 的女選手娜塔莉·格拉博(Natalie Grabow)備受矚目，她雖然沒拿到冠軍，卻打破一項紀錄，以80歲的高齡，成為有史以來完成這項賽事的最年長女性。

鐵人世界錦標賽在鐵人三項運動中具有崇高的地位，格拉博以16小時45分26秒完成了游泳、自行車和馬拉松三項比賽。她先在海中游泳2.4哩，接著騎自行車112哩，然後又跑完26.2哩的馬拉松，打破了80到84歲分齡組的紀錄。主辦單位表示，「我們不知道80歲以上選手的成績標準為何，因為只有一位參賽者。」

這是格拉博第11次參加鐵人世界錦標賽，她抵達終點時並不覺得與之前的比賽有任何不同，當她看到大批記者湧上前來，她困惑不已。她說：「老實說，我還不太清楚是怎麼回事，不過我想80歲對許多人來說，真的是老了。」

格拉博童年時就喜歡與鄰家男孩一起打棒球，但是由於當時風氣使然，她身為女孩，接觸運動的機會並不多。她在高中時參加啦啦隊，這是她釋放運動熱情的唯一機會。她畢業於巴克內爾大學(Bucknell University)數學系，在1960年代末期進入貝爾實驗室(Bell Labs)工作，擔仼軟體開發工程師，曾參與視訊電話的開發。

後來她結婚生子，離開貝爾，成為照顧兩個女兒的全職主婦。16年後，她重回職場，繼續從事軟體開發工作。與此同時，她也找到了新興趣，從40歲開始於午休時間慢跑，並且參加比賽。

她直到50歲後才在朋友的影響下對鐵人三項感到興趣，然而她這才發現自己有一個問題：「我對於小時候沒能學會游泳感到很丟臉。」

她在2004年首次參加鐵人三項競賽，她騎自行車與跑馬拉松，游泳則是由女兒艾美(Amy Grabow)代勞。格拉博表示：「我迷上了鐵人三項，我愛極了比賽的氣氛，所有參與比賽的人。我必須學會游泳。」

她在2005年學會游泳，並且首次憑一己之力完成所有項目，當年她59歲。自此之後，她就對鐵人三項樂此不疲。

艾美對她欽佩有加：「我有時實在無法相信這位騎著自行車一路風馳電掣的老婦人竟是我母親。」

艾美補充說道：「她雖然個頭嬌小，但是活力充沛。」